Así recuperaron lujosos carros robados en Bogotá: estaban avaluados en $1.000 millones

La inseguridad en la capital colombiana sigue ocupando la agenda de las autoridades. En un reciente operativo, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la recuperación de cuatro vehículos de alta gama que habían sido objeto de un millonario hurto en la localidad de Barrios Unidos. Según informaron, este resultado se dio tras un despliegue que permitió rastrear los automotores por distintos sectores estratégicos de la ciudad.

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El hecho delictivo se originó en el barrio Siete de Agosto, localidad de Barrios Unidos, donde delincuentes irrumpieron en un taller mecánico durante la madrugada. Cámaras de seguridad registraron el accionar de los ladrones.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, los delincuentes lograron llevarse dos automóviles y dos camionetas, cuyo valor comercial conjunto asciende aproximadamente a los 1.000 millones de pesos. Tras conocerse la denuncia, la institución activó de inmediato diversos planes de control y cerramientos en puntos clave para evitar que los vehículos fueran sacados de la ciudad o desguazados.



El operativo, de acuerdo a la información develada por la Secretaría de Seguridad, se concentró en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en donde gracias a las labores de patrullaje y los datos recolectados, las unidades policiales lograron ubicar los cuatro vehículos en diferentes escenarios: algunos se encontraban ocultos en parqueaderos y otros habían sido abandonados en vía pública. Los procedimientos de recuperación se efectuaron específicamente en los barrios Molinos, Palermo y Claret. Una vez verificados los sistemas de identificación, los automotores fueron entregados a sus legítimos propietarios.



Robo de carro en McDonald's

Hace apenas unos días, las autoridades confirmaron también la captura de dos hombres presuntamente vinculados a un robo ocurrido en el norte de Bogotá. El incidente original tuvo lugar la noche del pasado 26 de marzo, frente a un establecimiento McDonald's ubicado en la calle 127 con autopista, donde una familia fue abordada y despojada de su vehículo de manera violenta.



El operativo que llevó a estas capturas se desarrolló en la localidad de Ciudad Bolívar. En dicho sector, la Policía Metropolitana de Bogotá localizó un vehículo Mazda de color rojo, el cual habría sido utilizado por la banda delincuencial para interceptar a sus víctimas y facilitar el escape tras el robo en el McDonald's. Al verificar los antecedentes del Mazda rojo, se estableció que este automotor también figuraba como robado.

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Los dos sujetos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Se les imputan inicialmente los delitos de receptación y falsedad marcaria. Según la información proporcionada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ambos capturados cuentan con antecedentes judiciales previos por los delitos de hurto y lesiones personales.

Las investigaciones continúan para establecer con exactitud el grado de participación de estos individuos en el asalto a la familia, dado que el robo quedó registrado en videos de seguridad desde múltiples ángulos. El mandatario local hizo un llamado a la ciudadanía para que, si logran identificar el vehículo rojo o han sido víctimas de estos hombres, se acerquen a las autoridades para fortalecer el proceso judicial.

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"Será el ente acusador el responsable de avanzar en la investigación para identificar si participaron en otros hechos. Por eso le pedimos a la ciudadanía que si los puede identificar o ha conocido otros hechos en los cuales se utilizó este vehículo, acudan a las autoridades para poder fortalecer la investigación", enfatizó el mandatario local.