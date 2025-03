A la cárcel alias Pantera, señalado de masacre en Tibú de familia y su bebé de 9 meses

A la cárcel fue enviado alias Pantera, cuyo verdadero nombre es Rendy René Sáenz León y es el hombre al que han señalado de perpetrar la masacre en Tibú, Norte de Santander, el pasado 15 de enero, tras lo que empezó la crisis en el Catatumbo que ha causado el desplazamiento de cerca de 60 mil personas en la región.

Mató a la familia “para evitar que quedaran testigos”

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, ‘Pantera’, por instrucción directa de alias Richard, uno de los máximos cabecillas del frente 33 de las disidencias de las Farc, habría interceptado el vehículo funerario en el que se transportaba Miguel Ángel López, conocido en su municipio como el embalsamador de la guerra, su esposa y dos de sus hijos.

“Al percatarse de que la víctima iba acompañada de su familia y para evitar que quedaran testigos, al parecer, también atacó a los demás ocupantes del automotor”, señala el informe del ente investigador.

De la masacre en Tibú sobrevivió solo un niño de 10 años, mientras que sus padres y hermano menor murieron en el ataque sicarial.

La familia en Tibú fue atacado cuando estaba en el carro fúnebre

Antecedentes de alias Pantera

Además de homicidios, el presunto disidente estaría involucrado en el cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos en los corregimientos de Tres Bocas y Versalles, en el municipio de Tibú.

Fue capturado, en una labor conjunta de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en zona rural de Tibú, cuando se movilizaba en un carro particular junto a otros cuatro hombres, quienes fueron judicializados por porte ilegal de armas. Durante el procedimiento fueron incautadas tres pistolas y dos proveedores.

‘Pantera’ fue imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico o porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que no aceptó.

La masacre en Tibú se produjo, presuntamente, porque López “movía diferentes cosas” del Eln en el carro fúnebre, el cual podía transitar libremente por todos los municipios del Catatumbo, un “permiso especial” que era escaso en ese momento.

Los cabecillas de las Farc lo habrían citado en la montaña para que rindiera explicaciones sobre las acusaciones, pero al parecer no llegó. “Le dicen que tiene que subir a dar la cara. Él no lo hace. Después hacen un juicio al interior (del grupo armado). Si no sube, tienen que tomar una decisión más fuerte. Efectivamente, no acude y dan la orden de asesinarlo a él, no a su familia ni a su bebé”, afirmó una persona bajo el anonimato.

Recalcó que “esa no fue la orden que se dio. Por más delincuentes que sean, entre ellos hay unos códigos y es no tocar nunca a la familia, mucho menos a un bebé. La situación salió mal en todos los aspectos”.

