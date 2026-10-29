En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
HALLOWEEN
MUSEO NACIONAL
TRENES EN ESPAÑA
DE LA ESPRIELLA
FLAVIO BOLSONARO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Abelardo de la Espriella confirmó seis abatidos tras bombardeo en el Chocó

Abelardo de la Espriella confirmó seis abatidos tras bombardeo en el Chocó

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó los resultados de la operación militar del 28 de octubre y aseguró que se investiga si hay más personas en la zona.

Por: Danna Sofía Suárez Galeano
Actualizado: 29 de oct, 2026
Comparta en:
Abelardo de la Espriella
Bombardeo en Chocó: confirman seis muertos y una captura en operación contra el Clan del Golfo -
Colprensa

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que seis personas murieron y una fue capturada durante el bombardeo ejecutado en la madrugada del 28 de octubre en el departamento del Chocó. Además, señaló que continúan las investigaciones para establecer si hay más personas en la zona donde se desarrolló la operación militar.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

El operativo se dirigió contra una estructura del Clan del Golfo, grupo que tiene presencia en este departamento y que está vinculado a actividades como el narcotráfico y la minería ilegal.

Publicidad

Últimas Noticias

Intento feminicidio en Valledupar
COLOMBIA

"Había orden de alejamiento": hombre que apuñaló a su expareja en Valledupar ya tenía denuncia

Accidentes en Bogotá: una niña murió en Usme y un motociclista en Engativá
BOGOTÁ

Graves accidentes en Bogotá: niña murió atropellada en Usme y motociclista falleció en Engativá

"Llevamos seis abatidos y una captura (...). Este bombardeo fue en Chocó", afirmó el mandatario al referirse a los resultados de la operación.

Según la información entregada, este sería el primero en el departamento de los seis bombardeos ejecutados durante su Gobierno.

Publicidad

Tribunal Superior de Bogotá y los límites de las operaciones militares

El operativo se conoce después de que el Tribunal Superior de Bogotá revocara un fallo de tutela que ordenaba al Gobierno nacional abstenerse de realizar este tipo de operaciones cuando existieran dudas sobre la presencia de menores de edad en las zonas intervenidas.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Sin embargo, las operaciones militares deben ajustarse a las normas del derecho internacional humanitario, que establecen límites y obligaciones para proteger a la población civil durante los conflictos armados.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Chocó

Abelardo de la Espriella

Bombardeos

Publicidad

Publicidad

Publicidad