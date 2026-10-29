Abelardo de la Espriella confirmó seis abatidos tras bombardeo en el Chocó

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que seis personas murieron y una fue capturada durante el bombardeo ejecutado en la madrugada del 28 de octubre en el departamento del Chocó. Además, señaló que continúan las investigaciones para establecer si hay más personas en la zona donde se desarrolló la operación militar.

El operativo se dirigió contra una estructura del Clan del Golfo, grupo que tiene presencia en este departamento y que está vinculado a actividades como el narcotráfico y la minería ilegal.

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"Llevamos seis abatidos y una captura (...). Este bombardeo fue en Chocó", afirmó el mandatario al referirse a los resultados de la operación.



Según la información entregada, este sería el primero en el departamento de los seis bombardeos ejecutados durante su Gobierno.



#Colombia | El presidente De la Espriella se refirió, recientemente, al bombardeo ejecutado por las fuerzas militares en el Chocó. Esto dijo.



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Tribunal Superior de Bogotá y los límites de las operaciones militares

El operativo se conoce después de que el Tribunal Superior de Bogotá revocara un fallo de tutela que ordenaba al Gobierno nacional abstenerse de realizar este tipo de operaciones cuando existieran dudas sobre la presencia de menores de edad en las zonas intervenidas.

Sin embargo, las operaciones militares deben ajustarse a las normas del derecho internacional humanitario, que establecen límites y obligaciones para proteger a la población civil durante los conflictos armados.

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