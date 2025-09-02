Abogado fue víctima de ataque por habitante de calle en Medellín: lo abordó con arma blanca

Un nuevo hecho de violencia generó alarma en el centro de Medellín en la tarde del lunes 1 de septiembre, cuando un habitante de calle atacó con arma blanca al abogado Luis Fernando Parra Aguilar, exasesor de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de la ciudad.



Así sucedió el ataque

El caso ocurrió hacia las 5:30 p. m. en la plazoleta del edificio Plaza de la Libertad, a pocos metros del complejo administrativo de La Alpujarra. Según confirmó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, la víctima acababa de salir de una reunión cuando fue abordada por el agresor, quien le causó varias heridas en las manos.

Testigos relataron que el hecho generó pánico en la zona. Una mujer que presenció la escena contó al medio regional Teleantioquia que se escuchó un gran alboroto y que, al acercarse, vieron al abogado herido mientras pedía ayuda. Ciudadanos fueron los primeros en socorrerlo antes de que llegaran los paramédicos, quienes lo estabilizaron y trasladaron a la Clínica CES.

"Vimos que había mucho alboroto. Nos percatamos de que estaba sucediendo algo. Fuimos a ver y nos encontramos al abogado Luis Fernando quien había acabado de ser atacado por un presunto habitante de calle", aseguró una mujer que le brindó ayuda.



El atacante huyó del lugar tras la agresión. Sin embargo, personas que estaban cerca entregaron a la Policía una descripción: vestía chaqueta negra, camiseta blanca, pantaloneta y cargaba una mochila azul. Con esa información, las autoridades revisan las cámaras de seguridad para intentar ubicarlo.

Aunque las causas del ataque aún no han sido esclarecidas, algunas versiones apuntan a que el hecho pudo originarse porque el abogado no accedió a una petición del habitante de calle.

Este episodio se suma a la creciente preocupación por hechos similares en el Valle de Aburrá. El pasado 11 de agosto, en Itagüí, el joven Esteban Yepes Palacios, de 19 años, perdió la vida tras ser apuñalado por otro habitante de calle, un caso que todavía causa indignación.

Ante esta situación, la Policía anunció que reforzará la seguridad en puntos críticos del centro de Medellín y confirmó que el caso de Luis Fernando Parra se encuentra bajo investigación.

