Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Abogado fue víctima de ataque por habitante de calle en Medellín: lo abordó con arma blanca

Abogado fue víctima de ataque por habitante de calle en Medellín: lo abordó con arma blanca

Las hipótesis apuntan a que el abogado negó una petición del habitante de calle, razón por la cual lo atacó. Estos son los detalles.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 02, 2025 08:16 a. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Medellín
El abogado fue atacado en el centro de Medellín.
Alcaldía de Medellín.