En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CÚPULA MILITAR
CONSTITUYENTE
NAUFRAGIO EN CAUCA
RECARGO NOCTURNO
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Cerca de mil personas están confinadas en Catatumbo: en albergue de Tibú ya no hay espacio

Cerca de mil personas están confinadas en Catatumbo: en albergue de Tibú ya no hay espacio

En las últimas horas fueron incinerados dos vehículos en la vía que conduce de Tibú a La Gabarra, tramo por donde huyen los ciudadanos del enfrentamiento entre el Eln y las disidencias de las Farc.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Cerca de mil personas están confinadas en Catatumbo: en albergue de Tibú ya no hay espacio

Publicidad

Publicidad

Publicidad