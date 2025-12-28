Cerca de mil personas están confinadas en Catatumbo: en albergue de Tibú ya no hay espacio

La crisis humanitaria en el Catatumbo no da tregua. Vehículos incinerados, familias confinadas y cientos de campesinos llegando a albergues en Tibú y buscando refugio en Cúcuta muestran la barbarie que deja la guerra entre la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc. (Lea también: Doloroso relato de habitante del Catatumbo: “Las que estamos poniendo los muertos somos las madres”)

Cientos de personas han salido desplazadas de sus hogares por el conflicto en la zona. Su miedo aumenta en la noche cuando escuchan drones sobre las viviendas.

Un líder de la zona le dijo a Noticias Caracol que “por temas de seguridad la gente está saliendo, están saliendo desplazados por su seguridad, pero el tema de la carretera es el temor. Al quedar en medio del conflicto la gente se está absteniendo de viajar, es preferible mantenerse alejados de este sitio”.



Y es que en las últimas horas fueron incinerados dos vehículos en la vía que conduce de Tibú al corregimiento de La Gabarra, tramo que usan los ciudadanos para mantenerse a salvo de los grupos ilegales.



George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, detalló que “en esa zona hay un campo también de Ecopetrol y debido a los disparos le dieron unos impactos a uno de los tanques y obviamente hay derrame de petróleo en esta zona. Una cuadrilla se trasladó para hacer arreglo y en ese momento los grupos armados bajaron a esas personas e incineraron dos vehículos que se encontraban en esa zona”.



En el albergue Papa Francisco, ubicado en el municipio de Tibú, se han recibido cerca de 300 familias, mientras que a Cúcuta siguen llegando desplazados, aunque la ciudad no tiene ningún albergue habilitado, por lo que la gente busca refugio en casa de familiares y conocidos.

Leandro Ugarte, secretario de Posconflicto y Cultura de Paz, dijo que “en este momento tenemos más de 35 núcleos en este día, que corresponden a más 100 personas que están siendo atendidas”.

Para garantizar la salida de los desplazados, el brigadier general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, informó que “estamos trabajando de la mano con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y con la Policía Nacional y nuestro Ejército para brindar seguridad en estos tramos mediante puestos de control, igualmente sobrevolando sobre estas rutas Cúcuta-Tibú, Tibú-La Gabarra, haciendo sobrevuelos”.

Según los líderes de la zona, más de mil familias permanecen confinadas donde los grupos criminales continúan en enfrentamientos.



¿Qué dice el Gobierno sobre situación en el Catatumbo?

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le dijo a Noticias Caracol que estos grupos, así como el Clan del Golfo, tienen algo en común, “es de lo que viven, de la economía ilegal, del narcotráfico, de la minería ilegal, y eso ha hecho que su deterioro interno sea mayor. No respetan principios, no respetan valores”.

Añadió que en el Catatumbo “se pelean, no por control del territorio, es por control de la criminalidad, del delito, y estamos a pocos días de que cumplamos un año, enero 16 de 2025, que el cartel del Eln generó una tragedia humanitaria y cometió un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, al atacar a población civil”.

Sobre las disidencias de las Farc, aseguró que “ahora intentan cobrar venganza”.

Aunque sostuvo que las Fuerzas Militares intentan recuperar el control sobre el Catatumbo, “es complejo porque se desarrolla en área semiurbana y empleando ataques con drones”.

