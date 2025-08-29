Adriana Lucía denunció amenazas de muerte contra ella y sus hijas: "Es terrible lidiar con eso"

La reconocida cantante Adriana Lucía denunció públicamente una serie de amenazas dirigidas no solo contra ella, sino también contra sus hijas menores. A través de sus redes sociales, la artista reveló que ha sido víctima de intimidaciones digitales que incluyen insultos, deseos de violencia extrema y señalamientos infundados.

Los mensajes incluyen expresiones de violencia extrema. En uno de ellos, un usuario le escribió que “merece ser empalada”, y en otros se menciona a sus hijas con deseos de que “paguen” por supuestos actos de corrupción relacionados con el gobierno actual. La artista señaló que sus hijas tienen tres años y que no están involucradas en ningún contexto político o social.

Adriana Lucía es madre de tres hijos: Salomón y las gemelas Simona y Carlota. En sus publicaciones, expresó preocupación por la seguridad de su familia y anunció que tomará acciones legales contra los responsables de los mensajes. Indicó que no permitirá que se les haga daño y que utilizará los mecanismos judiciales disponibles para enfrentar la situación.



"Hice infinidad de live al lado de Julián Román y Santiago Alarcón sin saber absolutamente nada de que tendría un alcance tan grande. Ellos mis amigos y hermanos quienes somos personas decentes y trabajadoras (muy talentosos mis amigos) no tenemos ningún vínculo político y aunque no es delito JAMÁS hemos tenido un cargo público ni hemos tenido NINGÚN contrato con el Estado. Nuestra vida económica se basa en nuestro trabajo honrado. Los tres hemos recibido amenazas durante estos años, vulgaridades, abusos y además lidiar con la carga de afectar a nuestras familias emocional y con riesgo físico real", escribió en su cuenta de Instagram.

La artista también denunció que uno de los usuarios que la ha hostigado afirmó tener la dirección de su residencia y amenazó con divulgarla públicamente. Esta situación ha sido calificada por la cantante como un episodio grave de intimidación digital.

"Alguien tiene que estar detrás de esto tan tenebroso. No pueden seguir, Dios, padre bendito. Ya estoy haciendo todo lo legalmente correspondiente. Pero es terrible lidiar con esto. Ni mis hijas ni yo merecemos este nivel de acoso", expresó la cantante en su cuenta de X.



Gustavo Petro habló sobre amenazas en contra de Adriana Lucía

Ante las denuncias de la artista, el mandatario usó su cuenta en X y publicó una captura de pantalla de una de las cuentas en Instagram que ha enviado amenazas en contra de Adriana Lucía. El presidente escribió lo siguiente: "Le solicito a la Dipol en la brevedad del tiempo, personalizar a esta cuenta que ha amenazado bárbaramente a la cantante Adriana Lucia. Se trata de cuentas robots que pagan empresarios oscuros y mafias, para atemorizar a la ciudadanía y al arte progresista".

Le solicito a la Dipol en la brevedad del tiempo, personalizar a esta cuenta que ha amenazado barbaramente a la cantante Ana Lucia.



Se trata de cuentas robots que pagan empresarios oscuros y mafias, para atemorizar a la ciudadania y al arte progresista pic.twitter.com/x0WTKWqgmZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 29, 2025

