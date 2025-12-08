Jossimar Calvo rompió el silencio tras atentado que sufrió en Cúcuta: "Un momento muy fuerte"

El deportista olímpico colombiano Jossimar Calvo se pronunció recientemente tras haber sido víctima de un atentado, junto a su esposa, en la ciudad de Cíucuta. Desde sus redes sociales, agradeció a los colombianos y medios de comunicación por haberlo acompañado durante estos momentos, y dejó claro que, pese a la situación, él y su pareja se encontraban fuera de peligro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Quiero dar primeramente las gracias a Dios, a todas las personas y a los medios de comunicación que se han tomado el tiempo de escribirnos para saber cómo estámos. Mi pareja y yo vivimos un momento muy fuerte pero gracias a Dios hoy podemos decir que estamos bien. Afortunadamente todo quedó en daños materiales, y eso es una enorme bendición. Dios nos protegió, nos cubrió y nos guardó en medio de una situación que pudo haber sido peor. Gracias de corazón por sus mensajes, por sus bendiciones y por tenernos presentes en sus oraciones. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre", dijo.