Atentados en Colombia: dos policías murieron en Tolima y hay nuevas medidas tras ataque en Cúcuta

Varios eventos de alteración del orden público se han presentado en Colombia en las últimas horas. Tras el atentado con explosivos frente al comando de la Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, que dejó 11 personas muertas, las autoridades anunciaron varias medidas para blindar a esta región de los grupos armados ilegales. Por otro lado, en Ataco, Tolima, dos policías fueron asesinados mientras realizaban labores de patrullaje. Al parecer, los responsables son disidentes de las Farc.

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En la madrugada de este sábado, un vehículo cargado con explosivos fue detonado en inmediaciones del comando de la Policía de Norte de Santander, ubicado en el barrio Tasajero de Cúcuta, y dejó como saldo ocho policías y tres civiles heridos, además de daños en viviendas cercanas y la suspensión de actividades de la central de abastos, según el balance de las autoridades. El secretario de Seguridad del departamento explicó que los policías afectados se encontraban finalizando su jornada laboral cuando fueron sorprendidos por la detonación.

El hecho fue atribuido al ELN, y el Gobierno Nacional anunció una recompensa de hasta 350 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables. Desde la Policía Metropolitana de Cúcuta, la ministra de Defensa (e), Angélica Verbel, lideró un consejo extraordinario de seguridad con la participación de la Cúpula Militar y de Policía y autoridades locales para evaluar la situación de orden público y adoptar medidas inmediatas.



"En Norte de Santander no hay cese al fuego. Frente a estas estructuras criminales, la respuesta del Estado será contundente, decidida y sin miedo. Seguiremos actuando con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública para perseguirlas, desarticularlas y llevar a sus integrantes ante la justicia", advirtió la ministra (e). Las medidas incluyen el refuerzo del ‘Plan Candado’, la instalación de un Puesto de Mando Unificado permanente para el seguimiento a la situación de seguridad, el fortalecimiento de las labores de inteligencia y el incremento de las operaciones militares para combatir y prevenir acciones criminales.



Dos policías fueron asesinados en Ataco, Tolima

Horas después del atentado en Cúcuta, se registró otro ataque en zona rural del municipio de Ataco, en Tolima. Los habitantes indicaron que ambos uniformados se encontraban en sus respectivas motocicletas cuando fueron atacados por hombres armados, al parecer, integrantes de las disidencias de las Farc. "Exijo a la Fuerza Pública, a la Fiscalía General de la Nación y a todos los organismos de inteligencia una respuesta inmediata, contundente e implacable. Los responsables deben ser perseguidos hasta dar con su captura o neutralización, y responder por este crimen con todo el peso de la ley", escribió la gobernadora del Tolima, Adriana Magali.



Asimismo, el director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón, rechazó este hecho: "Nuestros subintendentes Yeiferzon Meneses Aranda y Edinson Cuesta Pizarro fueron cobardemente asesinados mientras cumplían con su deber en Ataco, Tolima. Este crimen atroz, perpetrado por delincuentes, refleja una vez más su absoluto desprecio por la vida, por las comunidades y por Colombia".

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A estos hechos se suman los enfrentamientos que se registraron en zona rural del municipio de Briceño, en el norte del departamento de Antioquia. Según las autoridades, los combates serían entre integrantes del Clan del Golfo y el frente quinto de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá. En la zona se reportaron al menor 27 familias desplazadas por la situación que tuvieron que huir al casco urbano, pues los grupos ilegales estaban lanzando drones con explosivos y se registraron al menos tres muertos. Por este hecho también estaban solicitando más presencia del Ejército Nacional en la zona.

LAURA VALENTINA MERCADO

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