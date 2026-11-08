Alerta en Suárez, Cauca, por detonación de artefacto explosivo en vía: esto se sabe

La activación de un artefacto explosivo en la vía que comunica la cabecera municipal de Suárez con el corregimiento de Betulia, en el departamento del Cauca, encendió las alertas de las autoridades locales. El hecho ocurrió en la vereda Playa Rica, en la noche de este sábado. La Alcaldía pidió a conductores, motociclistas y peatones extremar las medidas de precaución y evitar acercarse al lugar.



La situación fue informada mediante un comunicado oficial firmado por el alcalde de Suárez, César Lizardo Cerón. En el documento, la Administración Municipal confirmó la activación del artefacto explosivo en este corredor vial e hizo un llamado a la comunidad para atender las recomendaciones de seguridad.

En un video que circula en redes sociales se observan daños estructurales que habría dejado la detonación. De acuerdo con el comunicado, hasta el momento no se registraron personas lesionadas y afectaciones de mayor gravedad.

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De acuerdo con medios locales, esta detonación se habría activado debido a un rayo que cayó en la zona, sin embargo, esto no ha sido establecido por las autoridades.



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Hay alerta en Suárez, Cauca, por la activación de un artefacto explosivo en plena vía hacia el corregimiento de Betulia. La detonación se registró en la vereda Playa Rica.



Las autoridades hicieron un llamado a los conductores y peatones para que se mantengan alejados de la zona… pic.twitter.com/KugJDxAxhN — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 8, 2026

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Recomendaciones de seguridad tras la explosión en Suárez

Ante lo ocurrido en la vereda Playa Rica, la Alcaldía recomendó a quienes transitan por la vía hacia Betulia hacerlo con máxima precaución. También pidió evitar acercarse, manipular o intentar verificar cualquier elemento que pueda corresponder a un artefacto explosivo.

La Administración Municipal insistió en que las personas deben mantener distancia y esperar a que las autoridades competentes realicen la respectiva inspección y verificación del sector.

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Adicionalmente, difundió una serie de recomendaciones dirigidas a prevenir nuevos incidentes relacionados con posibles explosivos en vías públicas:



No acercarse: evitar cualquier contacto con objetos sospechosos, paquetes, vehículos o elementos abandonados en carreteras y espacios públicos.

evitar cualquier contacto con objetos sospechosos, paquetes, vehículos o elementos abandonados en carreteras y espacios públicos. No transitar: mantenerse alejado de las zonas donde se haya registrado una explosión o exista sospecha sobre la presencia de artefactos explosivos.

mantenerse alejado de las zonas donde se haya registrado una explosión o exista sospecha sobre la presencia de artefactos explosivos. Informar inmediatamente a las autoridades competentes cualquier situación sospechosa.

En el comunicado, el gobierno municipal también hizo un llamado al respeto por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a la protección de la población civil.

"Desde la Administración Municipal hacemos un llamado al respeto por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), a la protección de la población civil y a que se preserve la vida y la integridad de las comunidades", señaló la Alcaldía.

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Finalmente, las autoridades locales invitaron a los habitantes de Suárez a acatar las recomendaciones de seguridad y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras se adelantan las verificaciones correspondientes en el sector afectado.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co