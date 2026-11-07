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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ‘Mutilaron’ a la escultura de Diomedes Díaz en Valledupar: así quedó la estatua

‘Mutilaron’ a la escultura de Diomedes Díaz en Valledupar: así quedó la estatua

El alcalde de la ciudad dio instrucción a la Oficina de Cultura para que inicien los arreglos. La escultura ha cobrado relevancia por los mitos populares que han surgido sobre ella.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Diomedes Díaz
Escultura de Diomedes Díaz fue vandalizada
Ernesto Orozco

¿Qué le pasó al brazo de Diomedes Díaz? Esa fue la pregunta que muchos se hicieron este 7 de noviembre en Valledupar al percatarse que la escultura del Cacique ya no tenía una de sus extremidades superiores. La icónica estatua, ubicada en la glorieta Los Juglares, al parecer fue vandalizada mientras nadie veía y se quedó sin su brazo derecho.

Las imágenes de cómo quedó la estatua tras el acto vandálico fueron divulgadas por el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, en sus redes sociales. El mandatario reaccionó con indignación y exigió respeto por los bienes públicos y el legado cultural de la ciudad que, año a año, alberga el Festival de la Leyenda Vallenata y homenajea a los exponentes de la música y su maestría para interpretar en cada una de sus ediciones. El mandatario dijo que dio instrucción a la Oficina de Cultura de Valledupar para que la estatua sea arreglada. (Más noticias de entretenimiento: Miss Universo República Dominicana 2026 sufrió accidente en auto: esto se sabe sobre su salud)

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¿Quién hizo la escultura de Diomedes Díaz en Valledupar?

Los responsables de inmortalizar al Cacique de la Junta fueron los escultores Jhon Jaider Peñaloza Almanza y Carlos Misael Martínez Bello. Un taller improvisado en el barrio Doce de Octubre, en la capital cesarense, vio cómo día a día tomó forma la imagen de Diomedes sentado, sonriente y con sus brazos abiertos para quienes se sentaran junto a él. La obra concluyó después de su muerte, ocurrida en diciembre de 2013. (Le puede interesar: Docente de Barranquilla, desaparecida hace dos años, fue encontrada deambulando en Bogotá)

La escultura quedó montada en la glorieta Los Juglares, eternamente sentada para darle la bienvenida al turista y al ciudadano que quisiera tomarse la foto con él y recordar su legado en el folclor. Incluso surgieron mitos sobre la figura, como aquel que señala que la mujer que se siente podría quedar embarazada. Exponentes de la música vallenata como Ana del Castillo han posado junto al Cacique, cuando anunció a sus seguidores que estaba embarazada.
Muchas personas han reaccionado con indignación ante este acto de vandalismo. Ahora piden más medidas de seguridad, vigilancia y políticas públicas para evitar que este suceso se repita.
María Paula Rodríguez Rozo
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