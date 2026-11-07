Lo que hay detrás del atentado terrorista en batallón de Santa Rosa, Bolívar: “Retaliación del Eln”

En Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, las autoridades avanzan con la investigación que esclarezca las causas del ataque con drones contra el batallón de ese municipio. Según estableció Noticias Caracol, los soldados se encontraban en una de las edificaciones de la unidad para disponerse a almorzar cuando ocurrió la explosión.

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Por los hechos, van al menos cuatro muertos mientras que hay otros 44 heridos, varios de ellos de suma gravedad. El Ejército colombiano detalló que el atentado se realizó con "aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos".



El presidente Abelardo de la Espriella rechazó y condenó "con toda contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar". "Mi solidaridad con las familias de nuestros héroes asesinados y con los soldados heridos. He dispuesto que reciban toda la atención y el acompañamiento necesarios", expresó el mandatario en X.



De la Espriella ordenó "intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque, golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios donde pretenden imponer el miedo y la violencia".

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Según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, publicada en enero de este año, en la zona donde fue cometido el ataque operan el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) que luchan por el control territorial.

¿Cuál es la hipótesis del ataque en Santa Rosa?

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El Ministerio de Defensa, tras el ataque, calificó como un “acto de barbarie y sevicia terrorista” el perpetrado contra los soldados en Santa Rosa del Sur. “La violencia desmedida de estos criminales, que acabó con la vida de militares y dejó a otros heridos, constituye una atrocidad que indigna y merece el rechazo de toda Colombia”, detalló esa cartera.

Más adelante, señalaron que el ataque sería una represalia del Eln por la captura de alias Carrito, cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó, responsable de las finanzas ilegales y del flujo de recursos del Bloque Nororiental de esta organización criminal.

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(Lea: “Es como un segundo Catatumbo”: habla alcalde de Santa Rosa del Sur tras atentado a batallón militar)

A su turno, el ministro de Defensa, el general Jorge Mora, añadió su rechazó al ataque terrorista. “¡No hay justificación ni excusa para semejante atrocidad!”, lamentó. En otro punto, reiteró que el atentado sería una retaliación del Eln por la captura de ‘Carrito’.

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“Claramente estamos ante otra demostración de la sevicia de esta organización criminal. Desplegaremos todas las capacidades de la Fuerza Pública para identificar, ubicar y capturar a los responsables. No habrá tregua en la lucha contra quienes pretenden sembrar terror y atentar contra la vida de nuestros soldados y la seguridad de los colombianos”, aseveró Mora.

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