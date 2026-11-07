“Es como un segundo Catatumbo”: habla alcalde de Santa Rosa del Sur tras atentado a batallón militar

Continúa el rechazo por el atentado terrorista contra el Batallón 48, en Santa Rosa del Sur, del departamento de Bolívar. El alcalde del municipio habló con Noticias Caracol y dio un balance sobre la situación, pero también habló sobre el orden público que hay en la zona. “Es como un segundo Catatumbo”, dijo Milton Olaya, mandatario de Santa Rosa. La cifra de víctimas aumenta con corte a las 4:00 de la tarde: cuatro soldados fallecieron y 31 afectados, 16 de ellos fueron remitidos a otros centros asistenciales dada la complejidad de su estado de salud. En vivo, el alcalde reaccionó a la noticia del cuatro militar que falleció tras el atentado terrorista.



La mayoría de las víctimas fueron enviadas al hospital Manuel Elkin Patarroyo, del municipio de Santa Rosa. Sin embargo, los de más gravedad han sido enviados a Simití. Uno o dos, según el mandatario, tendrían que ser trasladados vía aérea hacia centros de mayor complejidad. De acuerdo con el mandatario, el ataque con drones ocurrió cuando los militares se disponían a almorzar. A esa hora, varios drones arrojaron artefactos explosivos improvisados dentro de los predios del Batallón 48. De momento, no hay reporte de viviendas afectadas.

En Santa Rosa del Sur, Bolívar, operan frentes del Eln y el Clan del Golfo. La zona representa un corredor estratégico para los grupos criminales. Justamente, el alcalde hoy presidía un consejo de seguridad. Al finalizar la reunión, escucharon el estallido de las bombas. A esa lista de grupos que comprometen el orden público se suman disidencias de las Farc, añadió Olaya. “La situación es preocupante, el pueblo está con miedo y zozobra. Estamos pidiendo al Gobierno nacional que nos ayude al departamento de Bolívar”.

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El alcalde Olaya pidió al Gobierno Nacional que blinde a la Fuerza Pública, que hace presencia en su municipio, con sistemas antidrones y más mecanismos. Y es que el temor se extiende en el casco urbano y la zona rural. De hecho, la administración decretó un toque de queda que regirá desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. durante este fin de semana (sábado y domingo). Sin embargo, la medida podría extenderse en el municipio según avance el orden público. “El sur de Bolívar es un segundo Catatumbo”, comentó el mandatario. “Recibimos a cada rato desplazamientos, minas antipersonas, confinamientos, enfrentamientos de logrupos porque aquí se encuentran las minas de oro. La población civil y minera está en medio del conflicto”.



Durante la entrevista con Noticias Caracol, el alcalde de Santa Rosa del Sur, contó que uno de los corregimientos lleva cinco meses en los que los actores armados no les han permitido ingresar gasolina al territorio para trabajar en sus minas. “El pueblo está sufriendo muchísimo”, confesó. En septiembre de este año, el entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el ministro de Defensa, el general retirado Eduardo Mora, visitaron el territorio y conocieron la afectación de orden público. Allí supieron que la zona minera de Santa Rosa ha sido escenario constante de enfrentamientos entre los tres grupos, que muchas veces usan drones para estos propósitos.

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María Paula Rodríguez Rozo

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