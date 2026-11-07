En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
PARAGUAY
CHAT GUSTAVO PETRO
PAPÁ LEÓN XIV
ALIAS LA ABUELA
FENALCO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / “Es como un segundo Catatumbo”: habla alcalde de Santa Rosa del Sur tras atentado a batallón militar

“Es como un segundo Catatumbo”: habla alcalde de Santa Rosa del Sur tras atentado a batallón militar

La administración municipal decretará toque de queda. El hospital Manuel Elkin Patarroyo ha recibido a los afectados. Algunos ya han sido remitidos.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 7 de nov, 2026
Comparta en:
Alcalde Milton Olaya habla sobre atentado en batallóon militar
Alcalde Milton Olaya habla sobre atentado en batallón militar
Redes sociales

Continúa el rechazo por el atentado terrorista contra el Batallón 48, en Santa Rosa del Sur, del departamento de Bolívar. El alcalde del municipio habló con Noticias Caracol y dio un balance sobre la situación, pero también habló sobre el orden público que hay en la zona. “Es como un segundo Catatumbo”, dijo Milton Olaya, mandatario de Santa Rosa. La cifra de víctimas aumenta con corte a las 4:00 de la tarde: cuatro soldados fallecieron y 31 afectados, 16 de ellos fueron remitidos a otros centros asistenciales dada la complejidad de su estado de salud. En vivo, el alcalde reaccionó a la noticia del cuatro militar que falleció tras el atentado terrorista.

La mayoría de las víctimas fueron enviadas al hospital Manuel Elkin Patarroyo, del municipio de Santa Rosa. Sin embargo, los de más gravedad han sido enviados a Simití. Uno o dos, según el mandatario, tendrían que ser trasladados vía aérea hacia centros de mayor complejidad. De acuerdo con el mandatario, el ataque con drones ocurrió cuando los militares se disponían a almorzar. A esa hora, varios drones arrojaron artefactos explosivos improvisados dentro de los predios del Batallón 48. De momento, no hay reporte de viviendas afectadas.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

En Santa Rosa del Sur, Bolívar, operan frentes del Eln y el Clan del Golfo. La zona representa un corredor estratégico para los grupos criminales. Justamente, el alcalde hoy presidía un consejo de seguridad. Al finalizar la reunión, escucharon el estallido de las bombas. A esa lista de grupos que comprometen el orden público se suman disidencias de las Farc, añadió Olaya. “La situación es preocupante, el pueblo está con miedo y zozobra. Estamos pidiendo al Gobierno nacional que nos ayude al departamento de Bolívar”.

Publicidad

Últimas Noticias

Jorge Mora, ministro de Defensa, habla sobre ataque en batallón del sur de Bolívar.
COLOMBIA

Lo que hay detrás del atentado terrorista en batallón de Santa Rosa, Bolívar: “Retaliación del Eln”

Patrullero Jamilton Santa
COLOMBIA

Capturan a presuntos asesinos del patrullero Jamilton Santa, de Medellín: esto se sabe

El alcalde Olaya pidió al Gobierno Nacional que blinde a la Fuerza Pública, que hace presencia en su municipio, con sistemas antidrones y más mecanismos. Y es que el temor se extiende en el casco urbano y la zona rural. De hecho, la administración decretó un toque de queda que regirá desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. durante este fin de semana (sábado y domingo). Sin embargo, la medida podría extenderse en el municipio según avance el orden público. “El sur de Bolívar es un segundo Catatumbo”, comentó el mandatario. “Recibimos a cada rato desplazamientos, minas antipersonas, confinamientos, enfrentamientos de logrupos porque aquí se encuentran las minas de oro. La población civil y minera está en medio del conflicto”.

Durante la entrevista con Noticias Caracol, el alcalde de Santa Rosa del Sur, contó que uno de los corregimientos lleva cinco meses en los que los actores armados no les han permitido ingresar gasolina al territorio para trabajar en sus minas. “El pueblo está sufriendo muchísimo”, confesó. En septiembre de este año, el entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el ministro de Defensa, el general retirado Eduardo Mora, visitaron el territorio y conocieron la afectación de orden público. Allí supieron que la zona minera de Santa Rosa ha sido escenario constante de enfrentamientos entre los tres grupos, que muchas veces usan drones para estos propósitos.

Publicidad

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
¿Tiene una historia o una denuncia que contar?
Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co

Relacionados

Municipio de Santa Rosa

Departamento Bolívar

ELN

Atentados Terroristas

Publicidad

Publicidad

Publicidad