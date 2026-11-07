Cómo está Kbeto Zuleta tras dos semanas de accidente: "Le realizaron dos procedimientos quirúrgicos"

La música vallenata sigue conmocionada tras el devastador accidente de tránsito sufrido por la agrupación del cantante Kbeto Zuleta, hijo del afamado intérprete Poncho Zuleta. Desde el pasado 26 de octubre, el artista ha estado en delicado estado de salud e incluso una de sus piernas le fue amputada.

El trágico siniestro se registró cerca de las cuatro de la mañana, en momentos cuando el autobús en el que viajaba la agrupación se precipitó desde un puente hacia las aguas del río Ariguaní, sobre el corredor vial que conecta el municipio de El Difícil, Magdalena, con Bosconia, Cesar.

Publicidad

El equipo musical venía de culminar una exitosa presentación en la ciudad de Sincelejo, Sucre, escenario donde Kbeto había compartido tarima y cantado junto al artista Elder Dayán. El violento vuelco del vehículo dejó un lamentable saldo de dos personas muertas y más de veinte heridos. Las víctimas mortales fueron identificadas como el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana, quienes quedaron atrapados trágicamente en la estructura del autobús.



Tras la emergencia, habitantes y pobladores de la zona actuaron como rescatistas inmediatos, ayudando a sacar a los sobrevivientes del cauce del río.



La salud de Kbeto Zuleta

Publicidad

Respecto a la gravedad del estado de salud de Kbeto Zuleta, de 46 años, los partes médicos indicaron que ingresó en condición sumamente crítica y delicada a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Sinais Vitais en Bosconia. El artista sufrió traumatismos severos en las extremidades inferiores, registrando una seria afectación en sus sistemas vascular y óseo.

(Le puede interesar: Poncho Zuleta revela que fue incapacitado tras accidente de Kbeto Zuleta: anuncia pausa)

Publicidad

Con el fin principal de salvarle la vida, el cuerpo médico debió someterlo a la amputación de una de sus piernas, mientras mantiene en constante evaluación la otra extremidad. Posteriormente, el artista mostró una ligera mejoría que permitió mantenerlo en estado delicado pero estable.

Una junta médica autorizó su remisión a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla mediante una ambulancia medicalizada hasta Valledupar y de allí en un avión ambulancia, descartándose el traslado a Bogotá por la altura y los riesgos de oxigenación.

Publicidad

Este viernes 6 de noviembre, Héctor Zuleta, hermano de Kbeto, explicó cómo sigue la evolución de su ser querido. “Continúa evolucionando positivamente. Está en su postoperatorio del día miércoles, cuando se le realizaron dos procedimientos quirúrgicos”, señaló en entrevista con Álvaro Alcides Álvarez, conocido en redes sociales como Álvaro Triple A.

También explicó que en los próximos días se someterá a una nueva intervención. “Todavía hay unas cositas por arreglar. Kbeto está estable y consciente”, detalló. Sin embargo, el artista permanece en la unidad de cuidados intensivos.

Publicidad

“Sabemos que esto es un proceso largo en lo físico, moral y espiritual”, señaló Héctor Zuleta, quien manifestó que toda la familia ha estado presente en este momento difícil.

NOTICIAS CARACOL