Él es Samai, el perro que detecta dispositivos usados en delitos sexuales contra menores en Medellín

Samai llegó a Medellín para luchar contra los delitos sexuales, uno de los flagelos que amenaza a las niñas, niños y adolescentes del Valle de Aburrá. Su ternura y su olfato prodigioso han sido clave tanto para las autoridades como para las víctimas de estos crímenes. Y es que este compañero de cuatro patas es capaz de detectar con su nariz lo que los criminales pretenden ocultar de las autoridades: los dispositivos electrónicos que muy posiblemente guardan la huella digital de sus fechorías.



El canino fue entrenado en Estados Unidos para detectar dispositivos como computadores, celulares, tabletas, memorias USB, microchips y tarjetas microSD. No importa si están escondidos, enterrados o sumergidos; el olfato de Samai logra dar con ellos por el olor que emite uno de sus compuestos: el óxido de trifenilfosfina. Su ayuda resulta crucial en las labores de búsqueda, pues encuentra elementos que pueden ser claves en la investigación. (Le puede interesar: ‘Mutilaron’ a la escultura de Diomedes Díaz en Valledupar: así quedó la estatua)

“Estas herramientas complementan el trabajo de las autoridades y permiten ampliar las posibilidades de encontrar evidencias fundamentales. La estrategia es clara: cerrarles espacios a los delincuentes, fortalecer la capacidad investigativa y proteger especialmente a niñas, niños y adolescentes”, explicó el secretario (e) de Seguridad y Convivencia, Sebastián Acosta. “En Medellín acompañamos varios allanamientos junto a la Policía Nacional y, durante uno de ellos, logró detectar un celular y una tarjeta microSD ocultos, que pueden aportar pruebas importantes para las investigaciones”.

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Samai significa “alegría” en quichua, explica su propietario y entrenador, Pablo Andrés Vitel Palacios. El canino trabaja desde hace dos años en la organización internacional OUR Rescue y es único en América del Sur. Por eso, su labor y ternura se extienden a países como Ecuador, Chile y Perú. (Lea también: Caso Ana Lucía González: Fiscalía revela detalles de lo ocurrido a la menor antes de su muerte)



No solo busca dispositivos, sino que también participa en actividades de prevención y sensibilización. El canino también les brinda apoyo emocional a niñas, niños y adolescentes que han sido rescatados de situaciones traumáticas. En medio de la lucha por superar estos hechos, Samai llega para darles una sonrisa y energía perruna.

María Paula Rodríguez Rozo

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