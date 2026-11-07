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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Él es Samai, el perro que detecta dispositivos usados en delitos sexuales contra menores en Medellín

Él es Samai, el perro que detecta dispositivos usados en delitos sexuales contra menores en Medellín

El canino fue entrenado en Estados Unidos para detectar equipos electrónicos. También ofrece acompañamiento a las víctimas menores de edad.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Samai, perro en Medellín
Samai también le da acompañamiento a menores de edad
Secretaría de Seguridad de Medellín

Samai llegó a Medellín para luchar contra los delitos sexuales, uno de los flagelos que amenaza a las niñas, niños y adolescentes del Valle de Aburrá. Su ternura y su olfato prodigioso han sido clave tanto para las autoridades como para las víctimas de estos crímenes. Y es que este compañero de cuatro patas es capaz de detectar con su nariz lo que los criminales pretenden ocultar de las autoridades: los dispositivos electrónicos que muy posiblemente guardan la huella digital de sus fechorías.

El canino fue entrenado en Estados Unidos para detectar dispositivos como computadores, celulares, tabletas, memorias USB, microchips y tarjetas microSD. No importa si están escondidos, enterrados o sumergidos; el olfato de Samai logra dar con ellos por el olor que emite uno de sus compuestos: el óxido de trifenilfosfina. Su ayuda resulta crucial en las labores de búsqueda, pues encuentra elementos que pueden ser claves en la investigación. (Le puede interesar: ‘Mutilaron’ a la escultura de Diomedes Díaz en Valledupar: así quedó la estatua)

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“Estas herramientas complementan el trabajo de las autoridades y permiten ampliar las posibilidades de encontrar evidencias fundamentales. La estrategia es clara: cerrarles espacios a los delincuentes, fortalecer la capacidad investigativa y proteger especialmente a niñas, niños y adolescentes”, explicó el secretario (e) de Seguridad y Convivencia, Sebastián Acosta. “En Medellín acompañamos varios allanamientos junto a la Policía Nacional y, durante uno de ellos, logró detectar un celular y una tarjeta microSD ocultos, que pueden aportar pruebas importantes para las investigaciones”.

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Samai significa “alegría” en quichua, explica su propietario y entrenador, Pablo Andrés Vitel Palacios. El canino trabaja desde hace dos años en la organización internacional OUR Rescue y es único en América del Sur. Por eso, su labor y ternura se extienden a países como Ecuador, Chile y Perú. (Lea también: Caso Ana Lucía González: Fiscalía revela detalles de lo ocurrido a la menor antes de su muerte)

No solo busca dispositivos, sino que también participa en actividades de prevención y sensibilización. El canino también les brinda apoyo emocional a niñas, niños y adolescentes que han sido rescatados de situaciones traumáticas. En medio de la lucha por superar estos hechos, Samai llega para darles una sonrisa y energía perruna.
María Paula Rodríguez Rozo
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