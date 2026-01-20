Alertan por tormenta geomagnética severa en Colombia: estos son los efectos que tendría

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) emitió este martes la primera alerta por una tormenta geomagnética severa que afecta al país, un fenómeno que consiste en una serie de perturbaciones del campo magnético de la Tierra, que duran desde varias horas hasta incluso algunos días, según explicó el Instituto Geográfico Nacional de España en su página web.

La frecuencia con la que se producen las tormentas geomagnéticas está relacionada, de acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional de España, con los periodos de la actividad solar, que tienen unos 11 años de duración y que se conocen como “ciclo solar”. Estas tormentas tienen un carácter global, comenzando simultáneamente en todos los puntos de la Tierra. Sin embargo, las afectaciones son diferentes en cada lugar, pues en latitudes más altas son mayores.

Ahora bien, en el caso del fenómeno presentado en las últimas horas en el país, el Igag indicó que ha realizado un "seguimiento continuo" del fenómeno, que inició a la una de la tarde del lunes 19 de enero. A partir del monitoreo realizado por el Observatorio Geomagnético Nacional Isla Santuario de Fúquene, se concluyó que el evento tiene un nivel G4, que es uno de los más intensos en su categoría.



Esta institución dijo que "ha evidenciado alteraciones significativas en el campo magnético terrestre, producto de la interacción entre una intensa actividad solar y la magnetosfera, la capa que protege a la Tierra de la radiación proveniente del Sol". Las variaciones registradas se encuentran en un rango aproximado de 100 a 200 nanoteslas, una unidad que mide los cambios en el campo magnético terrestre y que es característica de eventos clasificados como severos a nivel internacional.

"La información ha sido confirmada y respaldada por instituciones científicas como el Servicio Geológico Británico (BGS), el Real Instituto Meteorológico de Bélgica (RMI), la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UD), y plataformas especializadas como Space Weather Live", añadió.



La mayor tormenta geomagnética "en más de 20 años”

Por su parte, el Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (SWPC, por sus siglas en inglés), alertó que el evento es “la mayor tormenta de radiación solar en más de 20 años”, pues la última vez que se observaron niveles severos de tormenta de radiación solar fue en octubre de 2003.

Es por eso que, según informó CNN, el SWPC ya alertó a aerolíneas, la NASA, la Administración Federal de Aviación, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la Corporación de Fiabilidad Eléctrica de Norteamérica y a otros operadores para que se preparen para la tormenta. “Hemos estado haciendo todas estas llamadas telefónicas para asegurar que todos los operadores de infraestructuras tecnológicas clave estén al tanto de lo que está sucediendo”, dijo el pronosticador del SWPC, Shawn Dahl.



Las afectaciones de la tormenta geomagnética severa en Colombia

El Igac recalcó que este tipo de tormentas puede ocasionar intermitencias o fallas temporales en las comunicaciones móviles, el servicio de Internet, los sistemas de navegación satelital (GNSS) y la captura de coordenadas en tiempo real. Por esta razón, el instituto recomienda extremar las precauciones en la operación de aeronaves no tripuladas (drones), así como en actividades que dependan de sistemas satelitales y tecnologías sensibles.

En ese sentido la Igac reiteró que le hará seguimiento permanente a la evolución de este fenómeno y mantendrá informadas a las autoridades competentes, a los sectores estratégicos y a la ciudadanía sobre cualquier novedad. "Gracias a la modernización técnico-científica implementada desde 2023, el Igac cuenta actualmente con capacidades para registrar datos geomagnéticos en tiempo real, con resolución de un segundo, lo que permite emitir alertas oportunas para apoyar la toma de decisiones en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la navegación aérea y marítima, y otros sistemas tecnológicos sensibles", aseguró.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL