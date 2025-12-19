¿Qué pasará con el cometa interestelar 3I/ATLAS luego de su paso más cercano a la Tierra?

Publicidad
El cometa 3I/ATLAS alcanza su punto más próximo a la Tierra este 19 de diciembre de 2025, a aproximadamente 270 millones de kilómetros. Su paso, aunque no visible a simple vista, ha sido registrado desde múltiples telescopios y sondas espaciales, ofreciendo imágenes que permiten a los astrónomos estudiar en detalle un objeto originado fuera de nuestro sistema solar.
Este es el tercer objeto interestelar detectado que visita nuestro Sistema Solar, después de ‘Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019. Su órbita hiperbólica indica claramente que no está ligado gravitacionalmente al Sol, y que tras este encuentro continuará su viaje hacia el espacio profundo, sin regresar jamás.
Detectado el 1 de julio de 2025 por el telescopio ATLAS en Río Hurtado, Chile, el cometa llamó la atención de la comunidad científica por su velocidad y composición inusual. Su trayectoria y comportamiento confirman que se originó en otro sistema estelar, desplazándose durante millones de años antes de acercarse a nuestro entorno cósmico.
Durante los últimos meses, el objeto fue observado por múltiples telescopios y naves espaciales de la NASA. Entre ellos se encuentran el Hubble, el James Webb y el telescopio de seguimiento de asteroides ATLAS, así como misiones que orbitan Marte, como el rover Perseverance y los orbitadores MRO y MAVEN. La combinación de observaciones permitió a los científicos rastrear la trayectoria exacta del cometa, estudiar su núcleo y analizar su composición química. Entre los hallazgos más relevantes se encuentra una cantidad inusualmente alta de dióxido de carbono en relación con el agua y la presencia de níquel ionizado, elementos poco comunes en cometas del Sistema Solar.
El 19 de diciembre, 3I/ATLAS pasó a aproximadamente 270 millones de kilómetros de la Tierra, casi el doble de la distancia que nos separa del Sol. Esta cercanía, en términos astronómicos, permitió nuevas mediciones pero no representa ningún riesgo para nuestro planeta. A su paso, el cometa continuó alejándose del Sol y de la Tierra, y se espera que mantenga la misma velocidad a la que ingresó al Sistema Solar una vez que se adentre nuevamente en el espacio interestelar, siguiendo una trayectoria que lo llevará cada vez más lejos de nuestro entorno planetario.
Tras este punto de máxima aproximación, 3I/ATLAS seguirá alejándose. Su trayectoria lo llevará eventualmente hacia la órbita de Júpiter y más allá, sin volver a cruzar el Sistema Solar interior. Las observaciones actuales permiten calcular que su velocidad se ralentizará ligeramente al alejarse del Sol debido a la gravedad solar, pero continuará su viaje a cientos de miles de kilómetros por hora, desplazándose de manera efectiva fuera del alcance de futuras misiones de exploración directa.
"El cometa 3I/ATLAS hará su tránsito más cercano de la Tierra alrededor del viernes 19 de diciembre a 274 millones de kilómetros (170 millones de millas), lo cual es casi el doble de la distancia entre la Tierra y el Sol. Las naves espaciales de la NASA seguirán observando al cometa mientras este viaja por el sistema solar, lo cual lo llevará a pasar por la órbita de Júpiter en la primavera boreal de 2026", indicó la NASA en un comunicado.
El astrofísico Avi Loeb, profesor de Ciencias en la Universidad de Harvard y autor de distintos libros, asegura tener una nueva hipótesis sobre el cometa 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar detectado. Según el investigador, recientes cálculos y observaciones apuntan a comportamientos que no encajan del todo con los de un cometa convencional y que en la última transmisión dónde se revelaron nuevos hallazgos, "la NASA básicamente repitió lo que yo había predicho".
El Dr. Avi Loeb mencionó una lista de 12 anomalías que, según él, presenta el objeto interestelar 3I/ATLAS y que necesitan ser explicadas, ya que lo hacen inusual en comparación con los cometas conocidos. Él señaló que la NASA debería haber reconocido al menos algunas de estas propiedades inusuales, como el gran tamaño y la alineación de la trayectoria. Es importante señalar que esta lista no ha sido confirmada por la NASA y es una hipótesis del científico, siendo esta la lista de las anomalías:
"Estas 12 anomalías necesitan ser explicadas. No digo que sean necesariamente signos tecnológicos, pero hacen que clasifique este objeto como un 3 o 4 en una escala de 0 a 10, donde 0 es natural y 10 es tecnológico. Y creo que deberíamos inspirarnos para obtener más datos y resolverlo", agregó en la entrevista con Negocios TV.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co