¿Qué pasará con el cometa interestelar 3I/ATLAS luego de su paso más cercano a la Tierra?

El cometa 3I/ATLAS pasó cerca de la Tierra el 19 de diciembre de 2025. Aunque no es visible a simple vista, su tránsito permite a los científicos estudiar un fragmento de otro sistema solar y seguir su trayectoria.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 19 de dic, 2025
Cometa interestelar 3I/ATLAS: las mejores imágenes de su aproximación cercana hoy a la Tierra
Foto del cometa 3I/ATLAS tomada el pasado 30 de noviembre. -
NASA

