Alias Morcilla, asesino del ciclista Marlon Pérez, condenado a más de 30 años de cárcel

Edison Arley Posada Posada, conocido como alias Morcilla o Cucaracho, fue condenado a 33 años y 4 meses de prisión por el homicidio del ciclista profesional Marlon Pérez, quien perdió la vida en octubre de 2024 tras ser atacado con arma cortopunzante por este sujeto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La defensa de alias Morcilla, de 36 años, apeló la decisión en primera instancia ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, informó la Fiscalía.



¿Cómo murió Marlon Pérez?

Según la información del ente acusador, los hechos ocurrieron en la noche del 3 de octubre de 2024, en la vereda Camargo, sector Los Tanques de El Carmen de Viboral, en el oriente de Antioquia.

Ese día, ‘Morcilla’ y el ciclista estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas durante varias horas en un establecimiento comercial. Una mujer se encontraba con ellos.



Después de la reunión, los hombres salieron rumbo a la casa de Marlon Pérez, pero antes de llegar, el condenado atacó al campeón de ciclismo con un cuchillo, causándole una herida en el cuello que resultó fatal.



“La Fiscalía probó que después del homicidio, alias Morcilla fue visto con una ropa distinta a la que usaba antes de los hechos para evitar ser identificado”, indicó la Fiscalía.



La carrera deportiva de Marlon Pérez

El ciclista, que murió a los 48 años, corrió con el Selle Italia, el Team Tenax, el Universal Caffé y el Caisse d'Epargne.

Publicidad

Durante su carrera fue campeón mundial de la prueba por puntos del Juvenil de Ecuador en 1994, campeón mundial del tándem paracycling como guía de Javier Serna en 2017 y campeón de la contrarreloj en los Juegos Panamericanos de Guadalajara (México) en 2011.

A su lista de logros se sumaron las tres veces que fue campeón nacional de la contrarreloj, ganador de seis etapas en la Vuelta a Colombia y representó al país en tres ediciones de los Juegos Olímpicos (Atlanta 1996, Sidney 2000 y Atenas 2004).

Publicidad

Marlon Pérez también gestionó la llegada de varios ciclistas colombianos a equipos europeos, entre ellos Rigoberto Urán.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co