Alias Morcilla, asesino del ciclista Marlon Pérez, condenado a más de 30 años de cárcel

Alias Morcilla, asesino del ciclista Marlon Pérez, condenado a más de 30 años de cárcel

El hombre hirió fatalmente al campeón mundial y nacional tras haber compartido con él en un establecimiento en Antioquia.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 21 de nov, 2025
Alias Morcilla, asesino del ciclista Marlon Pérez, condenado a más de 30 años de cárcel
Archivo/Fiscalía General de la Nación

