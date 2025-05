Apareció exguitarrista condenado por abuso y prófugo de la justicia: "Me acusaron injustamente"

Indignación y revuelo ha causado la noticia del exguitarrista de Doctor Krápula, Dib Hadra Arciniegas, condenado por abuso sexual a una menor de edad y prófugo de la justicia. En medio de todo lo ocurrido por la denuncia de su desaparición, el músico envió una carta a sus familiares y para la opinión pública en la que aseguró que las acusaciones en su contra son "injustas".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según se sabe, sobre el músico pesa una orden captura y condena a 156 meses (13 años) de prisión por el delito de acto sexual con menor de 14 añospor unos hechos ocurridos entre 2015 y 2016. Tras varios años del pleito legal, en noviembre del año pasado la condena fue ratificada por la justicia y, desde entonces, se desconoce el paradero del hombre.

¿Qué dijo Dib Hadra sobre condena en su contra?

En medio de todo el revuelo causado por esta noticia, provocando incluso el pronunciamiento de la banda Doctor Krápula -de la que Arciniegas no hace parte desde 2009-, el hombre escribió una carta a medios de comunicación que llegó a través de sus familiares. En la misiva, con fecha de este 30 de mayo, el músico asegura que no abusó sexualmente de la menor, que sería su hija.

Publicidad

"Me acusaron injustamente de abusar de mi propia hija cuando ella tenía apenas cuatro años". El hombre señaló que la denuncia en su contra fue interpuesta por su expareja, madre de la niña, acusándolo para "separarlo" de su hija en medio del litigio que la pareja había iniciado tras separarse por la custodia de la menor de edad.

Dib Hadra juró en el texto que "nunca existió ningún tipo de abuso" y procedió a explicar los hechos en los que, según su expareja, abusó sexualmente de su hija. "Mi hija presentaba un diagnóstico de vulvovaginitis (emitido por su EPS), derivado de una higiene íntima inadecuada mientras vivía con su madre. Como cualquier padre responsable la cuidé aplicando ungüentos medicinales naturales para aliviar su malestar", detalló y aseguró que esto lo había hecho "con el mayor respeto y responsabilidad".

Publicidad

Después de esto, según el músico, no le han permitido el contacto con su hija a lo largo de seis años. Agregó que la denuncia de su ex se fundamentó con una "interpretación malintencionada de actos de cuidado". También señaló que a lo largo de los años no se le brindó el derecho a la defensa, desestimando sus pruebas y argumentos y condenándolo por los actos. Dib Hadra, que permanece prófugo de la justicia, señaló que acudirá a instancias internacionales para defenderse de la acusación y poder recuperar a su hija.

¿Qué se sabe sobre el caso?

El juicio en contra de Dib Hadra Arciniegas inició en 2018, en el que se presentaron pruebas en su contra, incluyendo exámenes psicológicos y de Medicina Legal realizados a la menor, los cuales confirmaron el abuso cometido por parte del guitarrista. En 2020, el guitarrista fue condenado a 156 meses (13 años) de prisión por el delito de acto sexual con menor de 14 años, agravados por circunstancias punitivas en concurso homogéneo y sucesivo.

Sin embargo, el hombre no aceptó cargos y recurrió a diversas medidas legales para revertir la condena. Tras agotar todas las posibilidades, en noviembre de 2024 la justicia ratificó una vez más la condena contra Arciniegas y se emitió orden de captura en su contra. Desde entonces el hombre está prófugo de la justicia y se desconoce su paradero.

¿Qué hacer si sabe de Dib Arciniegas?

"No lo enfrentes, denúncialo", se lee en la publicación de la Fundación Yo Sí Te Creo que denunció que el músico está huyendo de las autoridades y que solicita la ayuda de la ciudadanía para dar con su ubicación. En caso de encontrarse o saber dónde está Arciniegas, cuya descripción es la de un hombre de piel clara, 1.85 de estatura, pelo y ojos oscuros, las recomendaciones son comunicarse a cualquiera de estas líneas:



Fiscalía General de la Nación: 01 8000 9197 48

Línea de emergencias: 123

Desde su teléfono celular: 122 Policía Nacional

Desde el celular +57 302 2813077

O enviar un mensaje al correo institucional: jorge.vergara2744@correo.policia.gov.co

El mensaje de Doctor Krápula

Publicidad

Esta noticia ha tomado gran relevancia por la vinculación que tuvo en su momento Dib Hadra como guitarrista de la agrupación bogotana Doctor Krápula. La agrupación aclaró que el hombre no hace parte de la banda desde 2009 y que, desde entonces, ninguno de los integrantes ha tenido contacto con el guitarrista.

Los integrantes de Doctor Krápula señalaron que, así como lo han expresado en escenarios nacionales e internacionales, "estamos en contra de cualquier forma de abuso o violencia, y de manera enfática condenamos el abuso sexual hacia menores de edad. Hacemos un llamado a Dib Hadra a que responsa ante la justicia y ante la sociedad por los hechos por los que ha sido condenado", concluyeron

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL