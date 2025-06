Asesinan a patrullera en ataque de un grupo armado a estación de Policía de Valdivia, Antioquia

Tras la escalada de violencia en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, en horas de la madrugada de este miércoles 11 de junio se reportó un nuevo ataque contra una estación de Policía pero esta vez en la zona noroccidental del país, en Antioquia. De esta forma lo reportaron las autoridades del departamento, quienes detallaron que la arremetida se registró en el municipio de Valdivia.

En este punto, ubicado en el norte de Antioquia y en la parte alta del río Cauca, hombres armados llegaron al CAI y dispararon de forma indiscriminada contra los uniformados presentes que se encontraban haciendo labores de vigilancia. En el hecho quedó herida de gravedad, con un impacto de bala en el abdomen y otro en una de sus extremidades, la patrullera identificada como María Alejandra Vieda Almario, quien tenía entre los 22 y 23 años.

Pese a su inmediato traslado a un centro médico cercano para ser atendida, la mujer oriunda de Huila falleció minutos después. "Realizan unos disparos a unos 200 metros dos personas con fúsil direccionados hacía el comando de Policía de Puerto Valdivia. Allí hieren a una patrullera que se encontraba en la guardia, ella de ahí es trasladada hacía el centro médico Yarumal, donde fallece", puntualizó el comandante de la Policía de Antioquia, el coronel Óscar Mauricio Rico.

Hasta el momento, no se conoce quiénes fueron los autores del crimen o las motivaciones tras la situación, por su parte las autoridades atribuyen la acometida a miembros del grupo armado ilegal Eln. El Ejército presente en la zona sigue verificando los hechos ya que, según explicó una fuente enterada a Noticias Caracol, fue abandonado un elemento, el cual no se ha confirmado si se trata o no de un artefacto explosivo.

Este caso se presenta horas después del homicidio de un uniformado de la institución también en el departamento de Antioquia. El asesinato fue reportado por el director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana, quien condenó su muerte junto a la de otros dos agentes, producto de los atentados registrados en el Cauca. El primer caso fue denunciado en zona rural del municipio de Sonsón y fue calificado como una emboscada por parte de un grupo ilegal.

El gobernador de Antioquia dio a conocer el deceso por medio de sus redes sociales y confirmó que el oficial es "perteneciente a la dirección de inteligencia". "Un grupo ilegalentró a sangre y fuego hasta un predio donde se encontraba un grupo de uniformados", aclaró al respecto. El uniformado fue identificado como el capitán Juan Carlos Amaya Méndez, quien de acuerdo a medios locales, estaba adscrito a la Dirección de Investigación (Dijín) y se encontraba haciendo labores de inteligencia en los límites de la zona que colindan con el corregimiento de Doradal.

Las primeras hipótesis apuntan a que el ataque habría sido hecho por miembros del Clan del Golfo; sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades. "Contemporizar con el crimen, tratar como angelitos a los peores criminales de distinta pelambre, nos ha traído hasta acá. Este clima de caos y de incertidumbre les sirve solo a unos cuantos", añadió el mandatario en X.

Al menos ocho muertos y decenas de heridos tras 19 atentados en el Valle y Cauca

Se indicó que, al menos, ocho personas murieron este martes 10 de junio en medio de la ofensiva violenta reportada en el suroeste del país donde 19 ataques con explosivos y hostigamientos armados sacudieron los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. El Ministerio de Defensa consideró los ataques como "una reacción desesperada de los grupos armados ilegales ante las operaciones contundentes de la fuerza pública, que han golpeado sus estructuras y economías ilícitas".

En total fueron registrados siete atentados en el Valle del Cauca y doce en el Cauca que se cobraron la vida de dos policías, uno asesinado por un francotirador en el municipio de Caloto y otro por la explosión de un autobús bomba en el peaje de Villa Rica. También hubo varias explosiones de carros bomba en los municipios de Corinto y El Bordo que, en principio, se informó que no dejaron víctimas, pero finalmente los reportes médicos confirmaron el fallecimiento de una mujer de 32 años y daños a edificaciones públicas, viviendas y puestos policiales.

En Valle, cinco personas fallecieron en tres puntos distintos de Cali, la capital del departamento: una en el barrio Meléndez, otra en el sector de Los Mangos y tres civiles en el caserío de Guachinte, en el municipio de Jamundí.

