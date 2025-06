Esto se sabe del viaje de Petro a Cali y marchas por consulta popular en medio de oleada terrorista

Al menos ocho personas murieron y más de 80 resultaron heridas este martes en una escalada violenta en el suroeste del país, donde al menos 23 ataques con explosivos y hostigamientos armados, perpetrados al parecer por parte de las disidencias de las Farc, sacudieron los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, según informaron las autoridades.

El Ministerio de Defensa consideró los ataques como "una reacción desesperada de los grupos armados ilegales ante las operaciones contundentes de la fuerza pública, que han golpeado sus estructuras y economías ilícitas". Por su parte, la Fiscalía, que abrió siete noticias criminales y dispuso de siete fiscales especializados para que investiguen los actos terroristas, estima que las disidencias habrían planeado estos ataques por la muerte de Leider Johani Noscué Bototo, alias Mayimbú, ocurrida el 13 de junio de 2022, y quien era máximo cabecilla de la columna móvil Jaime Martínez.

En total fueron registrados 13 atentados en el Valle del Cauca y 10 en el Cauca que se cobraron la vida de dos policías, uno asesinado por un francotirador en el municipio de Caloto y otro por la explosión de un autobús bomba en el peaje de Villa Rica. También hubo varias explosiones de carros bomba en los municipios de Corinto y El Bordo que, en principio, se informó que no dejaron víctimas, pero finalmente los reportes médicos confirmaron el fallecimiento de una mujer de 32 años y daños a edificaciones públicas, viviendas y puestos policiales.

En el departamento del Valle del Cauca, cinco personas fallecieron en tres puntos distintos de Cali, la capital del departamento: una en el barrio Meléndez, otra en el sector de Los Mangos y tres civiles en el caserío de Guachinte, en el municipio de Jamundí. Estas explosiones ocurrieron tras detonar bombas colocadas en motocicletas y barreras de señalización vial, según las autoridades locales.



La visita de Gustavo Petro a Cali

En medio de esta escalada de violencia, en Cali, donde ocurrieron tres de los 23 ataques terroristas, tendrá lugar este miércoles una jornada en la que, por un lado, hará presencia el presidente de la República, Gustavo Petro, quien asistirá a un consejo extraordinario de seguridad junto a la cúpula militar y policial y las autoridades locales en la capital del Valle del Cauca a propósito de esta escalada terrorista. Y, por otro, se llevarán a cabo movilizaciones ciudadanas convocadas por centrales obreras y sindicatos en apoyo a la consulta popular sobre la reforma laboral que planea convocar el Gobierno nacional vía decreto, una iniciativa que ha generado controversia en el país.

Sobre la visita de Petro a Cali, el jefe de Estado anunció este martes en su cuenta de X que había "solicitado la reunión de la cúpula militar y policial en Cali" y que allí estará. En ese consejo "se estudiará toda la información que relacionan las oficinas de la mafia de la región con el atentado al senador Uribe Turbay", agregó, sin dar más detalles. El alcalde de Cali, Alejandro Éder, le había pedido más temprano al mandatario que asistiera al consejo de seguridad. "No olvidar que un ataque contra Cali es un ataque contra toda Colombia", afirmó en entrevista con Noticias Caracol En vivo.

Si bien en días pasados había trascendido que Petro participaría en una movilización de las centrales obreras en apoyo a su intención de convocar por decreto la consulta popular -incluso se habló de que este miércoles en esa ciudad haría público el decreto con todas las firmas de sus ministros-, en las últimas horas no se ha conocido si en efecto así será, teniendo en cuenta lo ocurrido en Cali y en esa región del país este martes y porel atentado del sábado que tiene entre la vida y la muerte al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

No obstante, el jefe de Estado, a través de su cuenta en X, sigue pronunciándose sobre la consulta, agudizando la disputa que enfrenta con la oposición por esa iniciativa. "Es lamentable que la derecha siga buscando, hundiendo las reformas arbitrariamente e instigando al golpe y a la violencia", escribió este martes. Y en la noche insistió en que usará el Artículo 33 de la ley 1757 de 2015 como "fundamento legal sobre la consulta".

La posibilidad de que Petro utilice un acto en Cali como tarima para publicar el polémico decreto tiene en alerta a la oposición, que ha dicho que cualquier intento del Ejecutivo de convocar la consulta será demandado en los tribunales porque el Senado, que es la corporación que tiene la competencia para hacerlo, ya rechazó esa posibilidad. Una votación del Senado rechazó el pasado 14 de mayo la convocatoria de la consulta popular pedida por Petro para rescatar la reforma laboral hundida en esa misma cámara legislativa en marzo, pero el mandatario no acepta esa decisión e insiste en que "hicieron trampa" y que "el pueblo" reclama la consulta. Precisamente, este miércoles la revidada reforma laboral tendrá su último debate en el Legislativo, que será clave.

Son muchas las voces que le han pedido a Petro que se abstenga de publicar el decreto sobre la consulta popular o incluso que no viaje a Cali para no caldear más los ánimos. Sin embargo, el jefe de Estado escribió en su cuenta de X: "Nadie puede pedirle a ningún presidente de Colombia elegido por voto libre del pueblo visitar alguna parte del país. Eso no es más que sedición, como hemos visto de varios líderes políticos. Espero el apoyo de todo el pueblo caleño y de todo el pueblo del occidente del país. La manifestación por la paz y la democracia va". Así respondió a una declaración del presidente del Concejo de Cali, Édison Lucumi, quien le había pedido que no viaje a Cali para evitar posibles alteraciones del orden público.



Las marchas en apoyo a la consulta se mantienen

Por lo pronto, la jornada de movilizaciones en Cali y otras ciudades del país se mantiene. En el caso de la capital del Valle del Cauca, así lo confirmó la seccional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en ese departamento. La jornada se mantendrá tal y como se había anunciado en días pasados, pese a los hechos de violencia que han golpeado al país en los últimos días.

Según información de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), estos serán los puntos de concentración en las principales ciudades del país, en respaldo al proyecto de consulta popular del Gobierno nacional:

Bogotá

Parque Nacional - Hora: 9:00 a.m., con recorrido hasta la Plaza de Bolívar.

Medellín

Sede del Sindicato ADIDA - Hora de encuentro: 10:00 a.m.

Movilización hacia el Parque de las Luces a las 11:00 a.m.

Se realizarán actividades culturales y pedagógicas.

Barranquilla

Universidad Autónoma del Caribe (calle 90 #46-112) - Hora: 9:00 a.m.

Bucaramanga

Carrera 27 - Hora: 10:00 a.m.

Recorrido desde la carrera 27 a la calle 36, y de ahí hasta la carrera 15 con calle 36.

Cali

Plazoleta San Francisco - Hora: 2:00 p.m.

Pereira

Estación de Megabús El Viajero - Hora: 10:00 a.m.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL