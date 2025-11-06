¿Quién es el familiar de Valeria Márquez que sería el autor intelectual de su feminicidio?

El inquietante giro que dio el caso sobre el feminicidio de Valeria Márquez, joven influencer asesinada en México, tiene aún sorprendidos a los seguidores de la creadora de contenido y, además, destapó una nueva ruta para que las autoridades resuelvan los hechos.

Se trata de la presunta participación del tío de Valeria, identificado como Armando López, en el crimen. Este hombre, al parecer, fue el autor intelectual del feminicidio de la joven.

Un testimonio ha sido clave para llegar a esta nueva pista y es el de una mujer cercana a la familia de Valeria. Esta mujer habló con el periodista Javier Ceriani y le dijo que la familia paterna de la víctima está segura de que fue el Armando López el que mandó a matar a la influencer.



La mujer manifestó que “un familiar mío platicó con a la tía de Valeria a los días que pasó lo de la muerte de ella y la tía de Valeria le comentó a ese familiar que se le hizo muy raro porque ese salón, aunque parecía que estaba vacío ese día, ese salón siempre estaba lleno. El socio de Valeria era su tío. El tío y el novio ahí trabajaban los dos y ellos siempre estaban ocupados, pero casualmente ese día no estaba ni el tío ni el novio”.



Además, mencionó que “dijo la tía de Valeria que cuando platicó con el papá de Valeria le dijo que ahí dejara las cosas y que no investigara más, porque el tío estuvo involucrado en eso. Creo que el tío se fue de viaje al siguiente día”.



¿Por qué mandaron a matar a Valeria Márquez?

Según el medio Tv Azteca, los testimonios que han comenzado a emerger en la investigación indican que la razón detrás del asesinato de Valeria Márquez no fue una pasión desbordada ni un ataque al azar.

Todo apunta a una disputa sobre el dinero y el control de las propiedades de la influencer. Las autoridades han recolectado declaraciones que sugieren que el tío de Valeria habría ordenado su muerte por diferencias económicas y por el dominio de los negocios que la joven.



¿Qué le pasó a Valeria Márquez?

El 13 de mayo de 2025, mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok desde su salón de belleza, Valeria fue víctima de un ataque directo. Un hombre ingresó al local, preguntó por ella y, tras confirmar su identidad, le disparó. El crimen ocurrió frente a la cámara, en medio de una sesión que sus seguidores presenciaban en tiempo real. El agresor huyó en motocicleta, y la joven perdió la vida en el lugar.

La Fiscalía del Estado de Jalisco inició la investigación bajo el protocolo de feminicidio. En los meses siguientes, surgieron diversas hipótesis sobre el móvil del crimen. Aunque inicialmente se sospechó de su expareja, las investigaciones apuntan su tío.

