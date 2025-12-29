Asesinan a policía y su hijo de 11 años queda herido en ataque en Los Patios, Norte de Santander

La Policía está de luto luego del asesinato del subintendente Jair Fabián Prato, quien estaba de descanso en compañía de su familia cuando fue atacado por lo que serían sicarios. La lamentable situación ocurrió en la noche de este domingo 28 de diciembre y es investigada por las autoridades.

El ataque contra Prato ocurrió en el municipio de Los Patios, en Norte de Santander, municipio vecino de Cúcuta. En los hechos, el hijo del uniformado resultó herido de bala, por lo que fue trasladado de emergencia a un centro médico.



La víctima del ataque, quien prestaba sus funciones para la Policía Metropolitana de Cúcuta, estaba de permiso de Navidad cuando fue atacado por sicarios. En el área metropolitana de Cúcuta también fue asesinado el militar Jhon Deimer Moreno, quien fue baleado en el barrio San Rafael en un ataque sicarial.



Sigue el desplazamiento forzado en el Catatumbo por cuenta de combates entre el Eln y disidentes de las Farc: un policía y un soldado fueron asesinados.



Sobre el asesinato de Prato, las autoridades señalaron que el uniformado se movilizaba en un vehículo con su familia cuando fue alcanzado por los sicarios. Uno de ellos se acercó a la víctima y le disparó en repetidas oportunidades. Fueron tres los disparos que acabaron con su vida.

Se conoció, además, que el estado de salud del niño de 11 años es reservado y permanece en una clínica de Cúcuta. Las autoridades investigan si el crimen está ligado a su vínculo como uniformado de la Policía o hay otras circunstancias detrás del suceso.

