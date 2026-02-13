Mineducacion investiga denuncia por camioneta que atropelló y causó la muerte a perrita en Bogotá

Un video grabado por cámaras de seguridad y difundido en redes sociales mostró el momento en que una camioneta Toyota Prado atropelló a una perrita que se encontraba frente a su vivienda en el barrio Roma, localidad de Kennedy, al sur de la capital. El hecho ocurrió en la mañana del 12 de febrero y terminó con la muerte del animal.

En las imágenes se observa cómo la perrita, identificada previamente por su dueño como "Kira", caminaba cerca de la entrada de su casa. Según relataron sus dueños, el animal solía salir unos minutos a la cuadra y regresaba por cuenta propia. En el video se aprecia que el vehículo avanza por la vía residencial y, tras un primer contacto, continúa su marcha. Segundos después, la perrita queda bajo las llantas del automotor.

Denuncian que camioneta de Mineducación atropelló a perrita en Bogotá

Los familiares señalaron que el conductor no se detuvo y abandonó el lugar. Tras identificar las placas del vehículo, hicieron pública la denuncia a través de redes sociales y solicitaron apoyo de medios de comunicación y autoridades para esclarecer lo ocurrido. "Nos mataron a Kira. Qué tiene en la mente y en el corazón un ser humano que, viendo una perrita en la calle y al frente de su casa, decide pasarle la camioneta encima", escribió el dueño de la perrita en un trino de X.



Kira era una perrita de raza Akita japonés y el día de los hechos se encontraba frente a su vivienda. El momento fue captado por cámaras de seguridad del sector y posteriormente difundido por los propietarios del animal a través de redes sociales. Según lo que se aprecia en el video, el animal logra apartarse inicialmente del vehículo; sin embargo, segundos después es alcanzado y atropellado.



Tras el hecho, los dueños de la perrita iniciaron la búsqueda del conductor y solicitaron que se asumieran responsabilidades. Horas después de que la denuncia se hiciera viral, el Ministerio de Educación Nacional emitió un comunicado en el que confirmó que la camioneta involucrada es "propiedad de nuestra Entidad". En el documento compartido, la cartera señaló que lamenta lo ocurrido y que ya inició actuaciones internas para determinar responsabilidades.



Mineducación se pronuncia y advierte investigaciones

"Desde el Ministerio de Educación Nacional lamentamos profundamente la muerte del animal de compañía "Kira", de raza Akita japonés, en hechos ocurridos en la mañana del 12 de febrero en el barrio Roma, en los que se vio involucrada una camioneta de propiedad de nuestra Entidad", comenzó diciendo la institución en su pronunciamiento oficial.

La entidad agregó que estableció contacto con la familia para expresar solidaridad y ofrecer apoyo. Según el comunicado, se dispuso atención psicosocial especializada y acompañamiento profesional durante el proceso de duelo. El Ministerio explicó que este tipo de apoyo forma parte de sus protocolos cuando se presentan situaciones que afectan a la comunidad en hechos donde hay participación de bienes o funcionarios vinculados a la institución.

"Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia en este momento de dolor. Por ello, dispusimos de inmediato atención psicosocial especializada y establecimos contacto directo para brindar apoyo profesional durante el proceso de duelo. Simultáneamente, iniciamos la revisión detallada de lo sucedido", agregó la entidad.

En cuanto a las medidas administrativas, el Ministerio informó que abrió una revisión detallada de lo sucedido. "Estamos recopilando la información y adelantando las actuaciones administrativas, disciplinarias y demás procedimientos que correspondan, con rigor, transparencia y pleno respeto por el debido proceso. Reconocemos la gravedad del hecho y actuaremos con responsabilidad", se lee en el comunicado.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

