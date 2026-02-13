Accidente que dejó dos mujeres muertas en Bogotá: esto se sabe del conductor de carro de alta gama

El amanecer del jueves 12 de febrero de 2026 estuvo marcado por una tragedia en la autopista Norte con calle 244, en el norte de Bogotá, donde un violento accidente de tránsito dejó como saldo la muerte de dos mujeres que se movilizaban en un carro particular. La escena, captada en imágenes y videos que circularon en redes sociales, mostraba los restos de varios vehículos dispersos sobre la vía y un corredor completamente bloqueado durante horas.

En el centro de este accidente de tránsito aparece un elemento determinante: un carro de alta gama que habría iniciado la cadena de choques, y cuyo conductor, un joven de 20 años, es ahora objeto de investigación.



Conductor de carro de alta gama habría provocado accidente donde murieron dos mujeres

Según el reporte conocido por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, el joven de 20 años excedió el límite de velocidad e intentó adelantar a un bus de Copetran que cubría una ruta a Bucaramanga, justo antes del peaje que conecta Bogotá con el municipio de Chía. Durante esta maniobra, el vehículo perdió el control y chocó violentamente contra un camión, para luego impactar de frente otro automóvil particular donde se movilizaban las dos víctimas.



¿Qué pasó el conductor del carro de alta gama?

La identidad del conductor no ha sido revelada por las autoridades, solo se conoce que es un joven universitario que habría excedido la velocidad y terminó en una zanja del separador tras perder el control del automóvil, y fue posteriormente atendido por equipos de emergencia. El conductor fue remitido a un centro médico en Toberín, Bogotá, donde determinaron que no estaba bajo los efectos del alcohol. La Policía le notificó que estaba bajo investigación y luego lo dejó en libertad.



¿Quiénes eran las mujeres que murieron en accidente en norte de Bogotá?

El Ojo de la Noche narró, con base a lo que le informaron las autoridades, que Edna Rodríguez, de 35 años, y Rosario Rodríguez, de 72 años (al parecer tía de Edna), regresaban de una fiesta cuando sufrieron este grave accidente. Edna, quien conducía el automóvil, murió en el lugar del siniestro, mientras que Rosario fue rescatada y trasladada a la Clínica de La Sabana, donde murió a las 3:40 a.m. del jueves debido a la gravedad de sus heridas.



Edna trabajaba en el área de la salud de urgencias del Hospital Nuestra Señora del Carmen, en Tabio, Cundinamarca. Vivía con su mamá, una adulta mayor, y la tía Rosario, que fue la otra víctima de este aparatoso choque. Dicen que ella era quien sostenía su hogar y estaba a cargo de sus dos seres amados.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL