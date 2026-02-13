En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Temblor hoy en Colombia: sismo de magnitud 4,7 sacudió el Chocó este viernes, 13 de febrero

Temblor hoy en Colombia: sismo de magnitud 4,7 sacudió el Chocó este viernes, 13 de febrero

Aunque el epicentro de este temblor se localizó en el Chocó, el movimiento telúrico fue sentido en varios departamentos alejados del punto de origen, según el Servicio Geológico Colombiano.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 13 de feb, 2026
Temblor hoy en Colombia: sismo de magnitud 4,7 sacudió el Chocó este viernes, 13 de febrero
Temblor hoy en Colombia: sismo de magnitud 4,7 sacudió el Chocó este viernes, 13 de febrero -
SGC - Getty Images

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que en la mañana de este viernes, 13 de febrero de 2026, un temblor hoy de magnitud 4,7 se registró en el occidente del país, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El evento ocurrió a las 06:40:53 a. m. hora local y fue reportado por cientos de ciudadanos en varias regiones.

Temblor hoy tuvo profundidad de 105 kilómetros

La actividad sísmica, aunque moderada, se sintió ampliamente debido a las características geológicas del occidente colombiano y a la profundidad del evento, que alcanzó los 105 kilómetros según el SGC. El SGC registró un total de 460 reportes ciudadanos, distribuidos de la siguiente manera:

  • Risaralda: 130 reportes
  • Valle del Cauca: 85 reportes
  • Caldas: 80 reportes
  • Antioquia: 76 reportes
  • Quindío: 62 reportes
  • Chocó: 17 reportes
  • Tolima: 11 reportes
  • Huila: 1 reporte

Los reportes ciudadanos coinciden con la profundidad del evento: los sismos intermedios, como el registrado hoy a 105 km, pueden percibirse en rangos más amplios que aquellos superficiales, incluso cuando la magnitud no es elevada. En este caso, la propagación de ondas sísmicas alcanzó buena parte del Eje Cafetero, el Valle del Cauca y parte de Antioquia.

Otros temblores registrados hoy en Colombia, según el SGC

El Servicio Geológico Colombiano también reportó otros eventos sísmicos ocurridos este 13 de febrero de 2026, todos de baja magnitud pero representativos del comportamiento sísmico constante del país.

Los Santos, Santander – Magnitud 2,1

El primer movimiento del día se registró a las 02:11:37 a. m., con magnitud 2,1 y una profundidad de 135 km. El sismo, identificado con el código SGC2026dbmnuo, ocurrió en las coordenadas 6.83° de latitud y –73.16° de longitud. Fue detectado por 6 estaciones, con un estatus automático y un RMS de 0,4 s, reflejando un evento profundo característico del Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las zonas más activas del país.

El Litoral del San Juan (Docordó), Chocó – Magnitud 2,3

Hacia las 00:54:51 a. m., se registró otro sismo de magnitud 2,3 en el municipio de El Litoral del San Juan, con coordenadas 4.03° y –76.65°. Su profundidad fue de 82 km, con estatus manual, un RMS de 0,8 s y detección por 39 estaciones, lo que indica una localización precisa. Entre los municipios más cercanos se encuentran Calima (El Darién) a 22 km, Restrepo a 28 km y Trujillo a 42 km, todos en el Valle del Cauca.

Mapiripán, Meta – Magnitud 2,8

Otro movimiento ocurrió a las 04:11:45 a. m., esta vez con magnitud 2,8 y profundidad superficial, al ubicarse por debajo de los 70 km. Fue detectado por 4 estaciones, con estatus automático, RMS de 0,9 s y gap de 322°, lo que sugiere una cobertura limitada alusiva a su zona remota. El evento se localizó en las coordenadas 3.33° y –72.23°, dentro del departamento del Meta.

Los Santos, Santander – Magnitud 2,4

Minutos más tarde, a las 04:48:23 a. m., el SGC registró otro sismo en Los Santos, esta vez de magnitud 2,4 y 145 km de profundidad. Su código fue SGC2026dbrszc, detectado por 7 estaciones, con RMS de 1,1 s y estatus automático. El evento fue percibido débilmente, con un reporte desde Antioquia. Los municipios más cercanos al epicentro fueron Los Santos (9 km), Jordán (11 km) y Aratoca (16 km), todos ubicados en Santander.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

