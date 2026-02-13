¿Tercer frente frío afectará a Colombia? Ideam aclara qué fenómenos inciden en el aumento de lluvias

El pasado fin de semana el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) alertó por un aumento generalizado de las lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica. La advertencia se dio por un segundo frente frío que venía desde el hemisferio norte hacía el mar Caribe y que incidía en el clima de Colombia. Un tercer frente frío también comenzó su descenso hacia el mar, pero no tendrá el mismo efecto, según lo explicado por la entidad.

La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, en declaraciones para Blu Radio esta semana, dijo que los frentes fríos que han impactado el clima de algunas regiones de Colombia, pero aclaró que " ya este (tercer) frente está saliendo de la zona de incidencia y no esperamos que tenga ningún impacto significativo sobre el territorio nacional".



Un frente frío es una masa de aire frío que viene del norte global. "Se va desplazando. Es usual en épocas del invierno del hemisferio norte. Lo inusual con estos frentes ha sido la intensidad, la baja de temperaturas que han ocasionado (...) Regularmente se dispersan, se disipan, pierden fuerza... lo que no ocurrió esta vez. El frente estaba muy frío, era una gran masa de aire, estaba bastante grande con mucho impacto, descendió bastante y causó los impactos que tuvimos en Colombia", aseguró Echeverry.



El Ideam mantiene monitoreo permanente y actualiza de manera continua las alertas, pronósticos y recomendaciones del clima en Colombia. Este para apoyar la toma de decisiones y la gestión del riesgo en los territorios.

Las lluvias en Colombia no solo se debieron a los dos frentes fríos que alcanzaron una zona de incidencia, si no que también se debe a otros factores y condiciones del clima. "Esperaríamos que en las últimas semanas de febrero tengamos unas condiciones más de acuerdo a los históricos climatológicos, es decir, con menos precipitaciones", comentó la funcionaria.

¿Habrá tercer frente frío en Colombia que pueda incidir en el clima y las lluvias?

Cristian Arango, coordinador del análisis y pronóstico del tiempo del Idam, habló para Noticias Caracol y explicó que el tercer frente frío no afectará de la misma manera como los dos primeros, ya que para la tarde de ayer se encontraba al norte del océano Atlántico. "Esperamos que descienda latitudinalmente más o menos hacia las Antillas en cercanías a República Dominicana. Si bien no tendrá influencia para el territorio colombiano, por ahora, el Ideam seguirá monitoreando este fenómeno 24/7 para informar oportunamente al país", contó Arango.

El experto dijo que aparte del frente frío hay otros fenómenos que generan lluvia en este momento en Colombia. "La posición de la vaguada monzónica o la entrada de humedad desde la Amazonía. Esto y una disminución de vientos hacia el Caribe y la Orinoquía va a generar que hacia el fin de semana, especialmente hacia el domingo, tengamos aumentos de precipitaciones en la región Caribe, particularmente hacia Córdoba, Sucre y Bolívar, pero también en otras zonas de la región andina como Antioquia, Santander, el centro de la región andina, sectores de la Pacífica, la Amazonía y nuevamente tendremos lluvias hacia la Orinoquía", explicó.

De acuerdo con Echeverry Prieto, el año comenzó con unas condiciones Tipo La Niña para Colombia, fenómeno que se caracteriza por un enfriamiento del océano Pacífico tropical y ciertos cambios en la atmósfera. "Lo iniciamos también con otros fenómenos meteorológicos como la oscilación de Madden-Julian favorable para lluvias", agregó la funcionaria sobre las "ondas que revisten gran importancia en el proceso de predicción climática, ya que pueden amortiguar o intensificar los procesos propios de la escala interanual".