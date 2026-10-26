Mánager de Kbeto Zuleta cuenta cómo se salvó de accidente que deja 4 muertos: "Qué tragedia"

La preocupación por el estado de salud de Kbeto Zuleta sigue creciendo entre sus seguidores y el mundo del vallenato después del grave accidente de tránsito que sufrió la agrupación en la madrugada de este lunes 26 de octubre. El artista, hijo de Poncho Zuleta, permanece bajo atención médica especializada luego del siniestro ocurrido en el puente sobre el río Ariguaní, hecho que dejó 17 personas heridas y un saldo fatal de cuatro víctimas mortales, según los reportes conocidos hasta el momento.



Mánager de Kbeto Zuleta habló sobre el grave accidente

Mientras familiares, amigos y aficionados esperan nuevos partes médicos sobre la evolución del cantante, el mánager de la agrupación, Esteban Bolaño, se pronunció públicamente para entregar detalles de lo ocurrido y aclarar cuál fue su situación durante la emergencia. Sus declaraciones han permitido reconstruir parte de los momentos posteriores a la tragedia.

De acuerdo con el representante artístico, él no viajaba en el autobús al momento del accidente. Según explicó, tomó la decisión de bajarse en el municipio de El Carmen de Bolívar para continuar su recorrido hacia Barranquilla en un vehículo particular, una circunstancia que terminó salvándole la vida.

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“Yo no iba en el bus porque me bajé en El Carmen de Bolívar. Me fui en mi camioneta para regresar a Barranquilla y no llegar hasta Valledupar. Me salvé junto con tres integrantes más que se fueron conmigo”, expresó Esteban Bolaño en un mensaje difundido mientras se desplazaba hacia los centros asistenciales donde eran atendidos los lesionados.



El mánager también manifestó el profundo dolor que embarga a toda la organización musical por la pérdida de varios integrantes cercanos. En medio de la conmoción, aseguró que se trata de una de las situaciones más difíciles que ha enfrentado la agrupación. “Qué tragedia tan horrible nos sucedió. Lamento con mucho dolor el fallecimiento de esos integrantes de mi familia”, afirmó el representante, visiblemente afectado por las noticias que iba recibiendo sobre el estado de quienes viajaban en el vehículo accidentado.



¿Cómo está Kbeto Zuleta tras el accidente?

Uno de los temas que más inquietud ha generado desde que ocurrió el siniestro es la condición médica de Kbeto Zuleta. Sobre este punto, Bolaño aseguró que la información recibida por parte de las personas que permanecen en contacto con los centros médicos indica que el cantante logró sobrevivir al fuerte impacto y se encuentra consciente. “Voy para donde está Kbeto. Me dicen que está consciente. Está herido, pero está consciente”, señaló el mánager en su mensaje. Fuentes le confirmaron a Noticias Caracol que a Kbeto Zuleta tuvieron que amputarle una pierna.



Las palabras de Esteban Bolaño coinciden con los reportes médicos preliminares que indican que el artista sufrió lesiones de extrema gravedad, especialmente en sus extremidades inferiores. Fuentes médicas consultadas por medios regionales confirmaron que fue necesario amputarle una de sus piernas debido al severo compromiso vascular y óseo provocado por el accidente. Además, especialistas continúan evaluando el estado de la otra extremidad afectada.

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El representante también se refirió a la condición de Efraín Zuleta, quien igualmente viajaba en el bus junto al resto de la agrupación. Según indicó, el acordeonero también logró sobrevivir y permanece consciente mientras recibe atención médica. “Efraín también está consciente. Dios tenga misericordia y nos dé fuerza”, expresó.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente ocurrido cuando el vehículo regresaba de una presentación musical realizada en Sincelejo. Las primeras hipótesis apuntan a un posible microsueño del conductor, aunque esta versión todavía es objeto de verificación oficial por parte de los organismos competentes.

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Por ahora, la atención sigue concentrada en la evolución clínica de Kbeto Zuleta y de los demás integrantes lesionados. Mientras tanto, el mundo vallenato permanece unido en oración por la recuperación de los sobrevivientes y por las familias de las víctimas que dejó una tragedia que ha golpeado profundamente a una de las dinastías más reconocidas de este género musical en Colombia.



Clínica que atiende a Kbeto Zuleta recibió 14 pacientes tras el accidente

Mientras avanzan las labores de atención a los heridos, la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, ubicada en Bosconia, emitió un comunicado oficial en el que confirmó la recepción de varios afectados por el siniestro vial de la agrupación de Kbeto Zuleta. Según el boletín de prensa divulgado durante la mañana de este 26 de octubre, el centro médico había recibido 14 pacientes hasta las 10:30 a. m., quienes están siendo atendidos por equipos médicos y de enfermería de acuerdo con la gravedad de cada caso.

La institución también informó que habilitó un punto de orientación para familiares y allegados de los lesionados, al tiempo que aclaró que la información clínica se entrega únicamente a personas autorizadas para proteger la privacidad de los pacientes. Asimismo, señaló que las causas del accidente y el balance oficial de víctimas serán comunicados exclusivamente por las autoridades competentes. La clínica aprovechó el pronunciamiento para expresar su solidaridad con las familias afectadas y agradecer el apoyo de los organismos de socorro que participaron en la emergencia.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL