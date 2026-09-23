Murió reconocido influencer colombiano en grave accidente de tránsito: esto se sabe

La muerte de Luis Alfredo Bertel Arrieta, conocido en redes sociales como El Flojazo, ha causado conmoción en el departamento de Bolívar y entre miles de seguidores que durante años disfrutaron de sus videos sobre la cotidianidad y el humor característico de los Montes de María. El joven creador de contenido, de apenas 22 años, perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido cuando se desplazaba en motocicleta por una carretera del norte del departamento.

La noticia comenzó a conocerse en las últimas horas luego de que autoridades y familiares confirmaran el fallecimiento del influencer, quien alcanzó gran popularidad en municipios como San Juan Nepomuceno gracias a sus publicaciones en redes sociales. De acuerdo con información recopilada por El Universal, el joven sumaba más de 222.000 seguidores en Facebook, plataforma en la que compartía contenidos humorísticos inspirados en las costumbres y situaciones cotidianas de la región.



Así ocurrió el accidente que cobró la vida de El Flojazo

Según informó El Universal, el accidente ocurrió durante la madrugada del lunes 21 de septiembre en jurisdicción del corregimiento de San Cayetano, en la vía que comunica los sectores de Carreto y La Cruz del Viso, en el departamento de Bolívar. Información conocida por ese medio a través de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Bolívar señala que Luis Alfredo Bertel Arrieta se movilizaba en una motocicleta AKT cuando ocurrió una colisión frontal con un automóvil particular que transitaba en sentido contrario. El fuerte impacto habría provocado la muerte inmediata del creador de contenido.

El reporte también indica que el conductor del vehículo involucrado salió ileso del siniestro vial, mientras que una pasajera que viajaba en el automóvil sufrió lesiones y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer con precisión las circunstancias que rodearon el accidente. La tragedia causó especial impacto debido a que el joven era ampliamente conocido en varias poblaciones de los Montes de María, donde sus videos se habían convertido en una referencia de entretenimiento para miles de internautas.



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Más allá de su faceta como influencer, familiares consultados por El Universal describieron a El Flojazo como un joven trabajador que logró construir una importante comunidad digital a partir de contenidos sencillos y cercanos a la realidad de la región. El medio cartagenero señaló que Bertel Arrieta comenzó su actividad como creador de contenido hace cerca de cinco años. Con el paso del tiempo consiguió ganarse el cariño de miles de seguidores gracias a su particular estilo para retratar situaciones del día a día y aspectos culturales propios de San Juan Nepomuceno y otras poblaciones bolivarenses.

Además, familiares señalaron que residía con su abuela en el barrio El Pozón, en Cartagena, era el menor de dos hermanos y complementaba sus ingresos trabajando como mototaxista. De acuerdo con esos testimonios, recientemente había adquirido la motocicleta que utilizaba para desempeñar esa labor. En otra de las revelaciones conocidas tras su fallecimiento, allegados contaron que uno de sus grandes sueños era ingresar a la Policía, una meta que esperaba alcanzar en el futuro y que quedó truncada por el fatal accidente.



Luto y dolor en San Juan Nepomuceno por la muerte de El Flojazo

La partida de El Flojazo ha generado múltiples mensajes de condolencias en redes sociales y entre instituciones locales. La Casa de la Cultura de San Juan Nepomuceno destacó públicamente el aporte cultural y social del joven, resaltando que logró conectar con la comunidad a través de su creatividad, humor y talento.

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"Con su creatividad, humor y talento, Luis Bertel Arrieta, cariñosamente conocido como El Flojazo, logró conectar con nuestra gente y convertirse en una voz cercana de la cotidianidad sanjuanera, dejando una huella en la identidad cultural de nuestro municipio. Su partida deja un vacío sensible en quienes lo conocieron, siguieron y disfrutaron de su particular manera de contar y vivir las costumbres sanjuaneras. Desde la Casa de la Cultura de San Juan Nepomuceno extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. Que su alegría, su creatividad y el recuerdo de lo que construyó entre nosotros permanezcan en la memoria de San Juan", escribió la entidad en su cuenta de Facebook.

Por su parte, la Alcaldía de San Juan Nepomuceno lamentó profundamente el fallecimiento del creador digital y expresó solidaridad con sus familiares, amigos y seguidores. La entidad recordó que se trataba de uno de los jóvenes más conocidos del municipio y que su trabajo en redes sociales contribuyó a visibilizar aspectos de la identidad cultural sanjuanera.

ÁNGELA URREA PARRA

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