Así estará el clima en Colombia y Bogotá en la semana del 26 al 29 de agosto: pronóstico del Ideam.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el comunicado especial número 074 con el pronóstico del clima para la semana del lunes 25 al viernes 29 de agosto de 2025. De acuerdo con el reporte, los primeros tres días estarán marcados por precipitaciones en amplios sectores del territorio nacional, acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas, mientras que a partir del jueves se prevé una disminución en la intensidad y frecuencia de las lluvias.

En Bogotá, el panorama será distinto al del resto del país: se esperan días mayormente secos, aunque el martes se proyecta como la jornada con más probabilidad de lluvias, especialmente en el oriente y sur de la capital, según el Ideam. La temperatura oscilará entre 8 y 21 grados Celsius. La semana comenzó con lluvias de diversa intensidad en departamentos de la región Caribe como Córdoba, Bolívar, Magdalena y Cesar; en sectores de Santander, Antioquia y Chocó; y en zonas del Pacífico y suroccidente, incluyendo Valle del Cauca, Cauca y Nariño.



Pronóstico del clima en Colombia en la semana del 26 al 29 de agosto

Martes 26 de agosto

El segundo día de la semana mantiene condiciones similares, con alta probabilidad de lluvias en gran parte del país. Únicamente el norte de La Guajira, las cuencas media y alta del río Magdalena y el trapecio amazónico mostraron menores niveles de precipitación. El Ideam advirtió la ocurrencia de tormentas eléctricas ocasionales en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, Antioquia, Santander, sur de Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés y el norte del Amazonas.

También se registrarán lluvias intermitentes en Atlántico, Norte de Santander, oriente de Cundinamarca, sur de Boyacá y occidente de Caldas y Risaralda. En San Andrés y Providencia continuaron las precipitaciones a lo largo del día, acompañadas por tormentas eléctricas dispersas.



Miércoles 27 de agosto

La mitad de semana marca un leve descenso en la intensidad de las lluvias, aunque estas aún se mantienen en diferentes regiones. En el Caribe, se registraron precipitaciones en Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y el sur de La Guajira. En la región Andina, las lluvias estuvieron presentes en Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Risaralda y el occidente de Caldas.



También habrá precipitaciones en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y zonas de la Orinoquia y Amazonia, como Arauca, Meta, Vichada, Guainía, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés y el norte de Amazonas. En el archipiélago se registrarán lluvias y tormentas eléctricas en diferentes momentos del día.



Jueves 28 de agosto

A partir del jueves se espera una disminución significativa en la probabilidad e intensidad de lluvias en gran parte del país. Sin embargo, persistirán las precipitaciones en el Chocó, occidente de Valle del Cauca, sectores de Antioquia, sur de Córdoba y áreas de Bolívar, Cesar y La Guajira.

También se esperan lluvias en la Sierra Nevada de Santa Marta, Norte de Santander, centro de Boyacá, oriente de Cundinamarca y algunas zonas de Meta, Vichada, Guainía, Caquetá, Putumayo, Guaviare y Vaupés. En San Andrés y Providencia, las condiciones continuaránn mayormente lluviosas, con cielo cubierto y tormentas aisladas.



Viernes 29 de agosto

El último día de la semana será el menos lluvioso, pues se pronostican precipitaciones moderadas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, sur de Bolívar, Sucre, Córdoba y norte de Cesar. En Antioquia, las lluvias se concentrarán en el occidente, norte y oriente del departamento.

También se esperan precipitaciones dispersas en Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, así como en zonas puntuales de Meta, Vichada, Guaviare, Vaupés y Amazonas. El resto del país presentará condiciones mayormente secas, aunque en el archipiélago se mantendrán episodios de lluvia con descargas eléctricas. El informe también incluyó recomendaciones ante riesgos asociados con el clima:



Para zonas con alerta por deslizamientos, se aconseja a los viajeros realizar recorridos de día y reportar cualquier derrumbe a las autoridades.

se aconseja a los viajeros realizar recorridos de día y reportar cualquier derrumbe a las autoridades. Frente a tormentas eléctricas y vientos fuertes, se sugiere buscar refugio, evitar áreas abiertas y revisar el estado de tejados y estructuras elevadas.

se sugiere buscar refugio, evitar áreas abiertas y revisar el estado de tejados y estructuras elevadas. En regiones con amenaza de incendios de cobertura vegetal, se recomienda apagar fogatas y no dejar materiales inflamables en áreas rurales.

El Ideam invitó a la ciudadanía a consultar canales oficiales como la línea #767 y la página web del Invías para mantenerse informada sobre el estado de las vías y las condiciones meteorológicas en tiempo real.

