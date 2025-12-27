Vuelve a operar la estación Calle 146 de TransMilenio en el norte de Bogotá: rutas habilitadas

A partir de este sábado 27 de diciembre, la movilidad en el norte de Bogotá da un paso clave con la reapertura de la estación Calle 146 de TransMilenio, una noticia esperada por miles de usuarios de las localidades de Suba y Usaquén. La estación vuelve a operar tras la entrada en funcionamiento de un nuevo puente peatonal, diseñado para mejorar la accesibilidad, la seguridad y la conectividad en este importante corredor de la ciudad.



La reapertura beneficia de manera directa a cerca de 800.000 habitantes de barrios como Mazurén, Cedritos, La Victoria Norte, Santa Helena y Cedro Bolívar, además de los usuarios que a diario se movilizan por el norte de la capital. Antes de su cierre, este punto del sistema registraba alrededor de 14.800 validaciones diarias, lo que evidencia su relevancia dentro de la red troncal.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El nuevo puente peatonal reemplaza la estructura anterior, que fue demolida en enero de este año, tras no cumplir con las normas técnicas ni con los estándares de accesibilidad vigentes, especialmente para personas con movilidad reducida. Debido a esta situación, la estación permaneció cerrada desde diciembre del año pasado mientras se desarrollaban las obras necesarias para garantizar una solución segura y duradera.

“La reapertura de la estación Calle 146 representa una noticia muy importante para el norte de Bogotá. Entregamos un puente peatonal moderno que cumple con los más altos estándares técnicos y de accesibilidad, pensado para ofrecer desplazamientos más seguros, incluyentes y una mejor experiencia de viaje para todos nuestros usuarios”, explicó la gerente general de TRANSMILENIO S.A., María Fernanda Ortiz.



Con la reapertura, ransMilenio restablece la operación de 14 rutas troncales en la estación Calle 146, lo que fortalece la oferta de transporte y mejora los tiempos de viaje. Los servicios que vuelven a detenerse en este punto son: 8, B10, B11, B13, B28, B74, B75, H13, H75, J70, J74, F28, D10 y G11.



De acuerdo con el comunicado de la empresa de transporte público, el diseño del nuevo puente permite una circulación más fluida y cómoda, beneficiando especialmente a personas mayores, familias con niños, usuarios con movilidad reducida y peatones que utilizan el sistema de manera cotidiana.

Publicidad

Desde la entidad se reiteró la invitación a planificar los desplazamientos a través de la TransMiApp y a consultar la información actualizada sobre rutas y horarios en los canales oficiales.



Un cierre de año con avances en movilidad

La reapertura de la estación Calle 146 se suma a otro hito reciente en la movilidad de Bogotá, la habilitación de la primera estación de TransMilenio articulada con la línea uno del Metro de Bogotá, ubicada en la calle 26 con avenida Caracas, en el sector del Centro Internacional.

Este nuevo paradero ya está integrado con el sistema metro, un paso histórico que permite a los ciudadanos comenzar a visualizar cómo funcionará el transporte masivo una vez entre en operación el proyecto ferroviario. La apertura coincidió con la primera salida sobre rieles del primer tren del metro en el Patio Taller de Bosa, un avance que marca el inicio de las pruebas locales del sistema.

Publicidad

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó recientemente que estas pruebas son fundamentales para garantizar la operación segura del metro y recordó que los trenes, que ya superaron miles de kilómetros de prueba en el exterior, deberán completar un recorrido similar en Colombia antes de entrar en funcionamiento pleno.

Con estos avances, Bogotá cierra el año con señales claras de modernización en su sistema de transporte público. La reapertura de estaciones estratégicas de TransMilenio y la integración progresiva con el Metro de Bogotá refuerzan el objetivo de construir una movilidad más eficiente, segura e incluyente para millones de ciudadanos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL