Así ocurrió el insólito robo a un banco de Caloto, Cauca: hallaron un hoyo en la pared

Un hecho insólito, como de película, se registró en la sede de un banco del municipio de Caloto, Cauca. Un grupo de personas desconocidas lograron ingresar al establecimiento y sustrajeron más de 1.500 millones de pesos que reposaban en esta sucursal bancaria al suroccidente de Colombia. El episodio dejó daños en la infraestructura y el sistema de seguridad del banco. El caso es llevado en este momento por el CTI de la Fiscalía. Así habría ocurrido el robo.



¿Cómo habría ocurrido el robo? Esto dijeron las autoridades

De acuerdo con las autoridades del departamento del Cauca, los ladrones ingresaron a través de un orificio que hicieron en un pared que colindaba con las instalaciones del Banco BBVA en Caloto. Durante la verificación, las unidades identificaron que hubo daños en la infraestructura de la entidad financiera y el sistema de seguridad que aseguraba al banco. Se sabe de manera preliminar que estos criminales sustrajeron un valor de aproximadamente 1.526 millones de pesos. Sin embargo, esta información será verificada en su totalidad en el proceso investigativo.

El hecho es investigado por el CTI de la Fiscalía General de la Nación, que adelantó los actos urgentes como la inspección al lugar de los hechos y recolección de elementos materiales probatorios para avanzar en el esclarecimiento de este caso.



Panorama de hurtos a entidades financieras

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En lo corrido de 2026, se han registrado cuatro casos de hurto a entidades financieras en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco). La cifra presenta una reducción a comparación de 2025, que para la misma época ya había registro de 27 casos. Todos los cuatro casos han ocurrido en zona urbana; en tres de ellos se empelaron armas de fuego, en el restante no hubo armas de fuego de por medio.

María Paula Rodríguez Rozo

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