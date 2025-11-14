Así quedarán los estadios de Bogotá, Barranquilla y Medellín tras sus remodelaciones

El panorama de la infraestructura deportiva está experimentando una importante transformación en nuestro país, debido a que Bogotá, Barranquilla y Medellín han puesto en marcha los planes de modernización para sus estadios, con el objetivo de convertirlos en complejos de talla internacional, capaces de albergar grandes competencias y eventos culturales.



Este será el nuevo Campín

La Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y Sencia, actual operador del estadio, son quienes lideran la renovación y ampliación del actual estadio El Campín, un proyecto que convertirá 167.000 metros cuadrados en un moderno distrito de entretenimiento.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La inversión total por parte Sencia asciende a más de 2.4 billones de pesos. El eje central del CDEC será la construcción de un estadio completamente nuevo, diseñado para albergar a 50.000 espectadores. Estará equipado con un techo retráctil, zonas de experiencia VIP, restaurantes, palcos, y espacios diseñados para personas con movilidad reducida. La construcción del nuevo estadio se desarrollará por etapas durante aproximadamente 3 años y medio, con la demolición y reconstrucción sucesiva de cada tribuna, lo que garantiza la continuidad de ciertas actividades.

El plan en Bogotá es poder establecer el ecosistema de deportes, cultura y entretenimiento más significativo del país, donde se incluya un auditorio sinfónico para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con una sala principal para más de 2.000 personas. Además, la zona contará con un hotel, una clínica con énfasis en medicina deportiva, áreas comerciales, zonas gastronómicas y senderos verdes para el disfrute ciudadano.



¡Bogotá se prepara para grandes momentos con #UnNuevoCampín! 🏟️🌟 El Complejo Deportivo y Cultural pronto será la joya de la ciudad y permitirá que seamos epicentro de eventos de talla internacional en materia deportiva, cultural y de entretenimiento 🎶⚽. pic.twitter.com/2KyRwnugFZ — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) September 13, 2023

Publicidad

Así será el nuevo Atanasio Girardot

En la capital antioqueña, el plan para modernizar el Estadio Atanasio Girardot en Medellín fue presentado el 5 de noviembre de 2025. A diferencia del modelo bogotano, esta intervención será financiada en su totalidad con recursos públicos, con una inversión que supera los $750.000 millones de pesos, de los cuales $643.000 millones están destinados específicamente al escenario. La remodelación busca aumentar significativamente su capacidad, pasando de 45.200 a 60.000 asistentes, un incremento del 33% logrado mediante la adición de un tercer nivel de silletería.

Las obras en Medellín, que se prevé inicien entre mayo y junio de 2026 y finalicen en el segundo semestre de 2027, contemplan una nueva cubierta total que protegerá las tribunas de la lluvia y el sol, ampliando la superficie cubierta de 2.319 a más de 31.000 metros cuadrados. Internamente, se modernizarán los accesos y las unidades sanitarias. El proyecto del Atanasio Girardot también incluye la intervención de 40.000 metros cuadrados de espacio público para mejorar la movilidad peatonal y el urbanismo del sector. La meta es que el escenario cumpla con los estándares internacionales de la FIFA.

El estadio que la ciudad se merece. 🤩🏟️ pic.twitter.com/H1ozXehav1 — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) November 5, 2025

Publicidad

¿Cómo será el nuevo Estadio Metropolitano?

Mientras tanto, en la costa, el Distrito de Barranquilla abrió la licitación pública para la remodelación y ampliación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Las obras, que representan una inversión de $180.000 millones de pesos, aumentarán la capacidad del estadio de 45.994 a 60.013 espectadores.

El Metropolitano se distinguirá por una fachada bioclimática, inspirada en escenarios europeos, que proporcionará control térmico y un diseño moderno con patrones hexagonales. El proyecto en Barranquilla también incluye la construcción de diez enfermerías, modernización de baños, y áreas especializadas para eventos, como una sala de prensa con acústica optimizada, además de incluir un backstage de más de 1.600 metros cuadrados para conciertos.

¡El Metropolitano de Barranquilla quedará a otro nivel!



Estamos ultimando los detalles del nuevo coloso de la Ciudadela y en los próximos días abriremos licitación pública. Muy pronto Colombia conocerá cómo se transformará este escenario histórico en un estadio de talla mundial.… pic.twitter.com/kN1J5rKUoj — Alejandro Char (@AlejandroChar) September 20, 2025

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL