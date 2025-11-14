En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
OPERATIVO EE. UU.
LATIN GRAMMY
TRAGEDIA DE ARMERO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así quedarán los estadios de Bogotá, Barranquilla y Medellín tras sus remodelaciones

Así quedarán los estadios de Bogotá, Barranquilla y Medellín tras sus remodelaciones

Bogotá, Medellín y Barranquilla invierten en ambiciosos planes para transformar sus estadios: El Campín, el Atanasio Girardot y el Metropolitano, respectivamente, en complejos deportivos y de entretenimiento de talla mundial.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2025
Comparta en:
En fotos: así quedarán los estadios de Bogotá, Barranquilla y Medellín
X: @AlcaldiadeMed / X: @IDRD / X: @AlejandroChar

Publicidad

Publicidad

Publicidad