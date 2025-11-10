En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Clima en Bogotá y el resto del país del 11 al 14 de noviembre: este será el día más lluvioso

Clima en Bogotá y el resto del país del 11 al 14 de noviembre: este será el día más lluvioso

El Ideam advierte una semana marcada por lluvias y cielos nublados en gran parte del país, con aumento de precipitaciones de lluvias, especialmente entre el jueves y el viernes.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 10 de nov, 2025
Clima Bogotá hoy 14 de octubre, según el Ideam: ¿lloverá en la capital?
Conozca el pronóstico del clima en el país.
