Así quedó el lugar del accidente del avión Hércules en Putumayo tras la tragedia

Un equipo de Noticias Caracol llegó hasta la zona donde ocurrió el siniestro aéreo del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, dejando en evidencia un panorama marcado por la desolación y los rastros de una de las tragedias más graves recientes en las Fuerzas Militares.



A pocos kilómetros del aeropuerto Caucayá, desde donde despegó la aeronave, el lugar del accidente refleja la magnitud del impacto y las difíciles condiciones en las que avanzan las labores de rescate.

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Según el informe entregado por la periodista Stephanie Valencia, las imágenes captadas en la zona muestran restos dispersos del avión Hércules C-130, de matrícula FAC 1016. Entre los escombros se distinguen partes de uno de los motores, fragmentos del fuselaje y estructuras calcinadas que hoy concentran el trabajo de socorristas y autoridades.

(Lea además: La estrategia clave que salvó la vida de varios militares tras caída del avión Hércules en Putumayo)

En medio de la vegetación selvática de Puerto Leguízamo, el terreno donde cayó la aeronave continúa siendo intervenido por equipos de búsqueda que intentan recuperar cuerpos y esclarecer lo ocurrido. Durante la mañana del lunes, se lograron recuperar tres cuerpos que permanecían desaparecidos, mientras avanzan las labores de identificación de las víctimas.



Los testimonios de habitantes de la zona revelan la crudeza de los primeros momentos tras el accidente. Según relataron, el fuselaje del avión tuvo que ser intervenido de manera improvisada con machetes para rescatar a militares que permanecían atrapados y pedían ayuda. Aún se reporta un uniformado desaparecido, por lo que los esfuerzos se concentran en esta parte de la aeronave, donde se presume podría encontrarse.



Las autoridades han dispuesto maquinaria pesada para remover estructuras y avanzar en la extracción tanto del cuerpo que falta como de los restos del avión. Estas labores se desarrollan en condiciones complejas debido al terreno selvático y a los daños provocados por el incendio posterior al impacto.



69 víctimas confirmadas hasta el momento

El balance más reciente del Puesto de Mando Unificado (PMU) elevó a 69 el número de víctimas mortales, luego del hallazgo de tres cuerpos adicionales. El alcalde del municipio, Luis Emilio Bustos Morales, confirmó los avances en la búsqueda y destacó las condiciones del lugar donde ocurrió el siniestro.

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“Me acaban de informar que esta mañana se encontraron dos cuerpos sin vida más (...) Puerto Leguízamo, Putumayo, es un municipio selvático. Es Amazonía. Tenemos, gracias a Dios, dentro de la tragedia, el avión cae aproximadamente a un kilómetro cerca a la pista, esa vía... la misma comunidad ha ido construyendo con sus esfuerzos”, señaló el mandatario en entrevista.

El siniestro ocurrió a las 9:54 de la mañana, segundos después de que la aeronave despegara con destino a Puerto Asís, tras haber aterrizado previamente desde Bogotá para recoger tropas del Batallón de Infantería de Selva No. 49. El avión, que transportaba al menos 125 personas, terminó envuelto en llamas tras precipitarse en una zona plana de la región amazónica.

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Desde el Ministerio de Defensa, el titular de la cartera, Pedro Sánchez Suárez, explicó que “como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó”, lo que agravó la emergencia en el lugar. Asimismo, aclaró que, con la información disponible, “no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales”.

Mientras tanto, el Hospital Militar Central informó que 24 personas han sido atendidas tras el accidente, entre ellas un rescatista. De estos pacientes, 21 permanecen hospitalizados, uno en Unidad de Cuidados Intensivos y dos en observación.

Hoy, el lugar del accidente sigue siendo escenario de una intensa operación de búsqueda y recuperación, pero también de memoria y duelo, se espera que en las próximas horas las autoridades logren la extracción del cuerpo del uniformado desaparecido.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co