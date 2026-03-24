En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ACCIDENTE FAC PUTUMAYO
SANTIAGO CASTRILLÓN
ACCIDENTE NUEVA YORK
GUERRA IRÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Estos son los nombres y rostros de las víctimas del accidente aéreo que ocurrió en Putumayo

Estos son los nombres y rostros de las víctimas del accidente aéreo que ocurrió en Putumayo

El avión Hércules de matrícula C-130 se desplomó a las 9:45 a. m. en zona rural de Puerto Leguízamo y quedó envuelto en llamas. Ya son 69 vidas que reclama una de las peores tragedias de la Fuerza Pública colombiana.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 24 de mar, 2026
Comparta en:
Rostros Hercules
Estos son algunos de los fallecidos
Redes sociales

Colombia se levanta con sentimiento de tristeza y luto por la tragedia de un avión Hércules que se estrelló en zona rural de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo. El accidente aéreo ocurrido en la mañana del pasado lunes 23 de marzo cobra 70 víctimas mortales. Las autoridades confirmaron alrededor del mediodía de este martes el hallazgo del último cuerpo que se encontraba desaparecido y se creía que estaba entre el tren de aterrizaje.

En el vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, de matrícula C-130, iban a bordo al menos 125 pasajeros (incluyendo tripulantes). El avión estaba despegando de este municipio rumbo a Puerto Asís cuando se desplomó a las 9:45 de la mañana a solo un kilómetro de la pista de despegue. La aeronave recién había salido de Bogotá para recoger a tropas adscritas al Batallón de Infantería de Selva número 49.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Mientras avanzan las investigaciones, el país lamenta la pérdida de los héroes de la patria que fallecieron en este fatal siniestro que ha sido calificado como muchos como la peor tragedia aérea que asola a la Fuerza Pública colombiana. Según informes oficiales, seis eran miembros de la FAC, 58 del Ejército y dos de la Policía. Algunas de las instituciones revelaron los nombres de las víctimas mortales de este hecho.

Estos son los rostros e identidades de los uniformados fallecidos

Integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana

  • Teniente coronel Amador Pinilla Juan Pablo
  • Mayor Fernández Camargo Jaime
  • Mayor Rojas Vaelandia Natalia
  • Subteniente Gonzalez Herrera Julian David
  • Técnico primero Méndez Torres Javier
  • Técnico segundo Pinzón Reyes Jonathan

Últimas Noticias

  1. Características del avión Hércules C-130, accidentado en Putumayo: “No es chatarra”
    AFP
    COLOMBIA

    Características del avión Hércules C-130, accidentado en Putumayo: “No es chatarra”

  2. Relato de ciclista atropellado por camioneta en Bogotá: familiares piden que el caso no quede impune
    Familiares piden que el caso no quede impune -
    Captura de pantalla
    BOGOTÁ

    Relato de ciclista atropellado por camioneta en Bogotá: familiares piden que el caso no quede impune

Integrantes de la Policía Nacional

  • Subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara
  • Patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez

Publicidad

Integrantes del Gaula Militares

  • Soldado Oscar Favián Romero Silva
  • Soldado Arnulfo Gildardo Montánchez

Por supuesto, hay más nombres que no han sido revelados oficialmente por las instituciones. Sin embargo, madres, esposas, hijos y demás familiares ahora lloran la pérdida desde los distintos departamentos de Colombia, donde esperaban a sus sres queridos con esperanza y de brazos abiertos.

El Hércules terminó envuelto en llamas después de colisionar contra el suelo. Como consecuencia de la conflagración, detalló el ministro de Defensa Pedro Sánchez, “parte de la munición transportada por la tropa detonó”. Los 57 heridos que fueron rescatados fueron trasladados a centros asistenciales de Florencia y Bogotá, según explicó el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Hugo Alejandro López Barreto. 19 reciben atención en el Hospital Militar Central y 30, que no revisten mayor gravedad, en el Batallón de Sanidad Militar.

Las Fuerzas Militares han aclarado que por el momento no hay información o indicios que permitan establecer si este accidente está relacionado con un atentado por parte de algún grupo armado ilegal.

Publicidad

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
¿Tiene una historia que contar?
Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Putumayo

Fuerza Aérea Colombiana

Accidentes Aéreos

Municipio de Puerto Leguizamo

Publicidad

Publicidad

Publicidad