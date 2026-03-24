Estos son los nombres y rostros de las víctimas del accidente aéreo que ocurrió en Putumayo

Colombia se levanta con sentimiento de tristeza y luto por la tragedia de un avión Hércules que se estrelló en zona rural de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo. El accidente aéreo ocurrido en la mañana del pasado lunes 23 de marzo cobra 70 víctimas mortales. Las autoridades confirmaron alrededor del mediodía de este martes el hallazgo del último cuerpo que se encontraba desaparecido y se creía que estaba entre el tren de aterrizaje.



En el vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, de matrícula C-130, iban a bordo al menos 125 pasajeros (incluyendo tripulantes). El avión estaba despegando de este municipio rumbo a Puerto Asís cuando se desplomó a las 9:45 de la mañana a solo un kilómetro de la pista de despegue. La aeronave recién había salido de Bogotá para recoger a tropas adscritas al Batallón de Infantería de Selva número 49.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Mientras avanzan las investigaciones, el país lamenta la pérdida de los héroes de la patria que fallecieron en este fatal siniestro que ha sido calificado como muchos como la peor tragedia aérea que asola a la Fuerza Pública colombiana. Según informes oficiales, seis eran miembros de la FAC, 58 del Ejército y dos de la Policía. Algunas de las instituciones revelaron los nombres de las víctimas mortales de este hecho.



Estos son los rostros e identidades de los uniformados fallecidos

Integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana

Teniente coronel Amador Pinilla Juan Pablo

Mayor Fernández Camargo Jaime

Mayor Rojas Vaelandia Natalia

Subteniente Gonzalez Herrera Julian David

Técnico primero Méndez Torres Javier

Técnico segundo Pinzón Reyes Jonathan

#ComunicaciónOficial | La @FuerzaAereaCol se permite informar, con profundo pesar, que como consecuencia del trágico accidente ocurrido hoy en Puerto Leguízamo, #Putumayo, seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber.



Extendemos nuestras más sinceras condolencias… pic.twitter.com/pYsvFplhTT — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) March 24, 2026

Integrantes de la Policía Nacional

Subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara

Patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez

¡𝗗𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗦 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗖Í𝗔𝗦 𝗙𝗔𝗟𝗟𝗘𝗖𝗜𝗘𝗥𝗢𝗡 𝗧𝗥𝗔𝗦 𝗘𝗟 𝗦𝗜𝗡𝗜𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗔𝗘́𝗥𝗘𝗢!



El trágico accidente del avión Hércules de la @FuerzaAereaCol en Puerto Leguízamo (Putumayo) enluta hoy a nuestro país y llena de dolor a la @PoliciaColombia. Como… https://t.co/yCCQUSPwsP pic.twitter.com/HyoLQ1MMuK — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 24, 2026

Publicidad

Integrantes del Gaula Militares

Soldado Oscar Favián Romero Silva

Soldado Arnulfo Gildardo Montánchez

En su memoria, continuaremos trabajando #EnDefensaPorLaLibertad de los colombianos. pic.twitter.com/2bSXzGRYsF — GAULA MILITARES (@GaulaMilitares) March 24, 2026

Por supuesto, hay más nombres que no han sido revelados oficialmente por las instituciones. Sin embargo, madres, esposas, hijos y demás familiares ahora lloran la pérdida desde los distintos departamentos de Colombia, donde esperaban a sus sres queridos con esperanza y de brazos abiertos.



(Lea aquí el testimonio del soldado profesional Jhony Ortiz, sobreviviente de la tragedia: Conmovedor testimonio de soldado que sobrevivió al accidente del Hércules: "Le pedí mucho a Dios")

El Hércules terminó envuelto en llamas después de colisionar contra el suelo. Como consecuencia de la conflagración, detalló el ministro de Defensa Pedro Sánchez, “parte de la munición transportada por la tropa detonó”. Los 57 heridos que fueron rescatados fueron trasladados a centros asistenciales de Florencia y Bogotá, según explicó el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Hugo Alejandro López Barreto. 19 reciben atención en el Hospital Militar Central y 30, que no revisten mayor gravedad, en el Batallón de Sanidad Militar.



(Lea también el relato de otros sobrevivientes: La estrategia clave que salvó la vida de varios militares tras caída del avión Hércules en Putumayo)

Las Fuerzas Militares han aclarado que por el momento no hay información o indicios que permitan establecer si este accidente está relacionado con un atentado por parte de algún grupo armado ilegal.

Publicidad

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co