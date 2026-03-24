Características del avión Hércules C-130, accidentado en Putumayo: “No es chatarra”

El avión Hércules C-130H accidentado en Putumayo, en el que viajaban más de 100 uniformados y 70 de los cuales fallecieron, hace parte de una flota de por lo menos siete aeronaves del mismo modelo que participan en importantes operaciones en Colombia. (Lea también: Confirman hallazgo del último desaparecido tras accidente aéreo en Putumayo)

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En el caso específico de este aparato de la Fuerza Aeroespacial de Colombia (FAC), con matrícula 1016, el general Guillermo León, exdirector de la institución, indicó que entró en “servicio en 2020, aunque fue construido en 1983. Operado por Fuerza Aérea de Estados Unidos y llega bajo el programa de excedentes militares”, más conocido como EDA.



Funciones de un avión Hércules

El avión Hércules se diseñó para transporte táctico en Estados Unidos, en 1950, y es el principal medio de transporte y movimiento logístico de las fuerzas armadas del mundo.

Ha prestado servicio en más de 50 países en sus cerca de 40 versiones y modelos distintos en incontables operaciones militares, civiles y de ayuda humanitaria, y cuenta con capacidad para despegues y aterrizajes en pistas no preparadas. Es utilizado para transporte de tropas, vehículos, alimentos, armas y otros aspectos logísticos en zonas de guerra. También para evacuaciones médicas, entre otras operaciones.



Un C-130H puede llevar hasta 19.686 kilos de carga a una distancia de 2.298 kilómetros, con una reserva de combustible de 45 minutos y haciendo aterrizajes en plena carga en 1.300 metros. Puede volar hasta nueve horas seguidas, o doce con tanques externos. Sube hasta los 33.000 pies, es decir, más de 10.000 metros de altura.



Este es el principal avión de transporte táctico de las fuerzas aéreas de países como Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, México, Perú, Reino Unido, Uruguay y muchos más países conocedores de sus servicios.

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Los Hércules han participado en hechos históricos de Colombia para salvar vidas, como la tragedia de Armero o el terremoto de Armenia.



Polémica por el avión Hércules

El presidente Gustavo Petro cuestionó el funcionamiento de la aeronave y a través de X escribió: “Un ejército no puede defender ni a su pueblo con regalos chatarra. Lo que no les sirve no los regalan y sale más costoso el regalo que comprarlo nuevo. Desde el primer día de gobierno he pedido comprar uno nuevo o hacerlo nosotros mismos”. [sic] (Lea también: Estos son los nombres y rostros de las víctimas del accidente aéreo que ocurrió en Putumayo)

Tras esta declaración, Adam Isacson, director de seguridad regional para América Latina de Wola, explicó que en Estados Unidos, “cuando una aeronave, un equipo, un vehículo, un arma se considera excedente, que el Departamento de Defensa no lo necesita tanto, sería mejor en vez de almacenarlo, donarlo a otro país, entra a ese programa y normalmente es a los países que tienen buenas relaciones con los Estados Unidos”.

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Sobre las palabras del presidente Petro, fue enfático en decir que “algo que vale 12 millones de dólares no es chatarra y muchas veces cuando vamos en aviones comerciales, en vuelos normales, es bastante típico encontrarse en un avión que se construyó en los años 70 u 80”.

En este caso, la aeronave estuvo operativa desde 1983 y Estados Unidos la utilizó en labores de la Guardia Nacional de Nueva York y Ohio, entre otras misiones.

Un documento del Pentágono indica que la aeronave fue entregada oficialmente a Colombia en 2020, en el marco del programa EDA, teniendo un valor de 12 millones de dólares. En el mismo registro hay al menos otras cinco transferencias para el país, la más reciente fue en 2023, de 46 vehículos armados.

Al ser una donación, el mantenimiento de la aeronave le corresponde exclusivamente al gobierno que recibe, en este caso al de Colombia.

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Hasta ahora, tanto el Comando Sur como la Embajada de Estados Unidos en Colombia expresaron sus condolencias por la tragedia en Putumayo. (Lea también: Soldado sobreviviente entrega testimonio del accidente aéreo en Putumayo: "Se escuchó un ruido raro")

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