Confirman hallazgo del último desaparecido tras accidente aéreo en Putumayo: hay 70 muertos en total

Las autoridades confirmaron este 24 de marzo el hallazgo del último desaparecido que quedaba después del accidente aéreo que ocurrió en Puerto Leguízamo, municipio del departamento de Putumayo. Con esta novedad, se completa el saldo de 70 muertos que quedaron a raíz del choque y posterior incendio que sufrió el avión Hércules, de matrícula C-130. La identidad de la víctima y la institución a la que pertenecía todavía son desconocidas



De acuerdo con los informes oficiales (que hablan de 66 de las 70 personas fallecidas), seis de los uniformados que murieron en el siniestro eran integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 58 del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional.

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El hallazgo ocurrió alrededor del mediodía de este martes en el marco de unas labores de búsqueda que emprendieron los organismos de socorro para encontrar, uno por uno, a las cuatro personas que habían desaparecida después del siniestro. Se creía que esta última víctima estaba en el tren de aterrizaje, por lo que el trabajo estuvo concentrado en este punto.



En efecto, el cuerpo de la última víctima fatal se encontraba entre los restos del fuselaje, por lo que los organismos dispusieron de maquinaria amarilla para recoger los escombros y recuperar el último cuerpo que queda en el lugar donde ocurrió la tragedia.



Lo que se sabe sobre las causas del accidente

Conforme avanza el rescate de esta última víctima fatal, las investigaciones se llevan acabo para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. Las Fuerzas Militares han aclarado que por el momento no hay información o indicios que permitan establecer si este accidente está relacionado con un atentado por parte de algún grupo armado ilegal.



(Conozca las identidades hasta ahora confirmadas: Estos son los nombres y rostros de las víctimas del accidente aéreo que ocurrió en Putumayo)

En la aeronave se encontraban a bordo 128 personas, entre tripulantes y pasajeros de diversas instituciones de la Fuerza Pública. Como símbolo de duelo, las banderas de Colombia en distintas partes del territorio nacional han sido elevadas a media asta "en señal de respeto y profunda gratitud por el legado", según manifestó el Ministerio de Defensa.

“No son cifras, son vidas; héroes y heroínas que hoy dejan un vacío irreparable en sus familias y en todo el país”, señaló el ministro Pedro Sánchez el pasado 23 de marzo.



La @FuerzaAereaCol lamenta profundamente el trágico accidente del Hércules C-130, una pérdida que enluta a nuestras @FuerzasMilCol y de @PoliciaColombia. La aeronave y su tripulación estaban en óptimas condiciones para cumplir la misión, con el profesionalismo que los… pic.twitter.com/bsyWMtyU0t — Mindefensa (@mindefensa) March 24, 2026

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La cartera de Defensa expresó que tanto la aeronave como sus tripulantes estaban en óptimas condiciones para “cumplir la misión, con el profesionalismo que los caracteriza”. Se sabe que el avión Hércules venía de Bogotá y había recogido a tropas adscritas al Batallón de Infantería de Selva número 49. De allí, despegaría con destino a Puerto Asís. Muchos de los uniformados iban rumbo a tomarse unos días de permiso con sus familias, en hogares que los esperaban con los brazos abiertos después de cumplir su tarea como héroes de la patria; un abrazo que nunca será sellado.

En medio de la tragedia, las autoridades y colombianos han destacado la reacción que tuvo la población de Puerto Leguízamo, de la Armada, la Policía de Putumayo, la Dirección Nacional de Bomberos y la red hospitalaria. En redes sociales han aparecido imágenes de civiles que con motos lograron despachar a uniformados heridos como parrilleros mientras llegaba más asistencia médica a este territorio, al que se puede llegar por aire o vía marítima. Asimismo, el comandante de Bomberos del municipio habló con Noticias Caracol sobre la colaboración de habitantes para facilitar materiales como detergente en polvo, un último recurso para mitigar las llamas.

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María Paula Rodríguez Rozo

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