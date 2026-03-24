Soldado sobreviviente entrega testimonio del accidente aéreo en Putumayo: "Se escuchó un ruido raro"

Un soldado del Ejército Nacional y sobreviviente del grave accidente aéreo, que se presentó en la mañana del lunes 23 de marzo en horas de la mañana en el municipio de Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo. El uniformado dio detalles de los momentos previos y del instante en el que ocurrió la emergencia aérea, que ha dejado hasta el momento 69 personas fallecidas.



El soldado sobreviviente Manuel Peñaranda habló para Noticias Caracol En Vivo y dio detalles de la tragedia que presenció. "Yo cuando... cuando iba cayendo, se escuchó un ruido raro. Pues, como en mi mente no había nada... normal, pues de una nos agarramos a las varillas que estaban ahí adentro de... Nos agarramos y, pues, pidiéndole a Dios. Y cuando cayó, unos cayeron por allá", relató el hombre.

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El miembro del Ejército Nacional explicó que cuando la aeronave cayó él saltó, "caí arriba de unos arbustos. Ese avión que cayó se partió todo... de que cayó se partió todo. Claro, como uno puede... hay unos que se quemaron", contó el hombre, que contó que se escuchaban gritos que decían que había algunos pasajeros quemándose. "Pedían ayuda, pero uno no podía hacer nada", añadió. (Lea: Conmovedor testimonio de soldado que sobrevivió al accidente del Hércules: "Le pedí mucho a Dios").

Cuando se le preguntó al uniformado si los pilotos del avión habían alertado a los pasajeros sobre la emergencia aérea aseguró que no dijeron nada. "Ellos intentaban como como echarlo para arriba, pero ¿qué va? Eso traqueó, cuando traqueó fue cuando cayó", dijo el uniformado, uno de los sobrevivientes de este grave accidente aéreo que tiene en luto a las familias de cientos de uniformados de la Fuerza Pública. Peñaranda también dijo que no tenía heridas de gravedad y afirmó que su vida es un milagro.



Lea: Este fue el recorrido que hizo el avión militar antes del grave accidente aéreo en Putumayo



¿Qué se sabe del accidente aéreo en Putumayo?

El Puesto de Mando Unificado (PMU) que maneja la situación tras el grave accidente aéreo reportado en el municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, dio a conocer una actualización en la cifra de víctimas mortales. Fueron encontrados tres cuerpos más sin vida, por lo que hasta el momento la cifra de fallecidos aumenta a 69. El alcalde del municipio, Luis Emilio Bustos Morales, dio a conocer que estaban en la búsqueda de otra persona que iba a bordo de la aeronave.



Un avión Hércules C130, de matrícula FAC 1016, perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se precipitó a tierra segundos después de haber despegado con rumbo a Puerto Asís. La aeronave, que transportaba al menos a 125 pasajeros, terminó envuelta en llamas en una zona selvática y plana de la región amazónica. El siniestro ocurrió a las 9:54 de la mañana, poco después de que el avión realizara un aterrizaje normal procedente de Bogotá para recoger a tropas del Batallón de Infantería de Selva número 49.

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"Me acaban de informar que esta mañana se encontraron dos cuerpos sin vida más (...) Puerto Leguízamo, Putumayo, es un municipio selvático. Es Amazonía. Tenemos, gracias a Dios, dentro de la tragedia, el avión cae aproximadamente a un kilómetro cerca a la pista, esa vía... la misma comunidad ha ido construyendo con sus esfuerzos. Es una vía de un barrio que fue creciendo (...) Por ahí ingresan los carros y eso nos permitió de cierta manera tener cierta reacción", contó Bustos Morales.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, dijo que "como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó", lo que agravó la situación en el lugar del accidente. "De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales", agregó el titular de Defensa, ya que en la zona operan varias disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, como los llamados Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez, que controlan los cultivos ilícitos el Putumayo.

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#LoÚltimo | Un sobreviviente de la tragedia aérea acontecida en Putumayo el 23 de marzo habló con Noticias Caracol y dio detalles sobre los escalofriantes momentos que vivió durante el accidente. Esto dijo. pic.twitter.com/NNXOu29MwY — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 24, 2026