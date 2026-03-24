Relato de ciclista atropellado por camioneta en Bogotá: familiares piden que el caso no quede impune

En un hospital de Bogotá permanece Andrés Madrigal, el ciclista de 41 años que fue arrollado por el conductor de una camioneta en un hecho que hoy es materia de investigación y que ha generado indignación. Mientras avanza el proceso judicial, su familia pide justicia y cuestiona que el presunto responsable se encuentre en libertad.



De acuerdo con el reporte conocido a través de Noticias Caracol, el caso ocurrió el pasado sábado en la capital del país y quedó registrado en videos que han circulado en redes sociales. En las imágenes se observa el momento en que el vehículo de color negro embiste al ciclista, lo que ha sido interpretado por la víctima como una acción intencional.

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El estado de salud de Madrigal es delicado. Aunque inicialmente se habló de tres intervenciones quirúrgicas, posteriormente se confirmó que serán cinco los procedimientos a los que deberá ser sometido.

El hombre ya fue intervenido en una ocasión, pero aún enfrenta un largo proceso médico debido a las múltiples fracturas que presenta. Según el informe, sufrió lesiones en la cadera, el fémur, la tibia, el peroné y el tobillo.



Desde la clínica, el propio afectado entregó su versión de los hechos, insistiendo en la gravedad de lo ocurrido y en la necesidad de que el caso no quede impune. “Una persona de esas no puede tener pase para nada ni para manejar un triciclo. Entonces, que agilicen el proceso para judicializar a la persona y que se haga justicia”, expresó.



El ciclista también relató cómo se habrían dado los momentos previos al atropello. Según su testimonio, se movilizaba junto a otros dos ciclistas por una vía de doble sentido cuando el conductor de la camioneta habría cometido una imprudencia. “El señor, por pasarse el semáforo, por ganarle a los otros carros, se va al carril donde nosotros veníamos”, afirmó.

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De acuerdo con su versión, tras un cruce de palabras, según él "groserías", la situación escaló rápidamente. “Cuando llegó al paso de la subestación del ferrocarril, se devuelve a confrontarnos”, señaló. En medio del intento por evadir al vehículo, sus compañeros lograron subirse al andén, mientras él intentaba hacer lo mismo.

Sin embargo, asegura que el conductor continuó la persecución. “Cuando yo me bajo de la andén a subirme al otro, ahí entonces que él me echa el carro por encima”, relató. Para Madrigal, lo ocurrido no se trató de un accidente.

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“Donde se ve en el video no es echarme el carro, sino como un intento de homicidio lo que quiso hacer conmigo”, afirmó, insistiendo en que el comportamiento del conductor representó un riesgo no solo para él, sino para cualquier persona que estuviera en la vía.

El caso ha sido calificado por la víctima como una tentativa de homicidio, teniendo en cuenta que, según su relato, el conductor no se detuvo a verificar su estado de salud tras el impacto.

Por su parte, su hermano, Miguel Morales, ha asumido la vocería de la familia y confirmó que el presunto responsable fue detenido inicialmente, pero posteriormente quedó en libertad mientras avanzan las investigaciones. “La persona lo arrolló, se dio a la fuga… afortunadamente lo cogieron, lo llevaron al CAI y lo trajeron hasta la clínica, pero en este momento se encuentra en libertad”, explicó.

Morales también indicó que el conductor habría argumentado que el vehículo no estaba a su nombre y que lo había adquirido recientemente, lo que complicaría el proceso inicial. Frente a este panorama, la familia anunció que iniciará acciones legales. “Vamos a iniciar un proceso penal, judicial y civil contra la persona que acaba de ocasionar este accidente”, aseguró.

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Además, hizo un llamado a las autoridades de tránsito y de movilidad en Bogotá para que este tipo de casos no queden sin respuesta. “Hago un llamado al comandante de tránsito y al comandante de movilidad de Bogotá porque así como le pasa a mi hermano, hay cualquier cantidad de personas en esta clínica que son atropelladas y se dan a la fuga y nadie responde por ellos”, manifestó.

Mientras tanto, Andrés Madrigal permanece hospitalizado y a la espera de nuevas cirugías, en medio de un proceso de recuperación complejo. Su caso se suma a la creciente preocupación por la seguridad vial en la ciudad y reabre el debate sobre la responsabilidad de los conductores y la protección de los actores más vulnerables en las vías.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co