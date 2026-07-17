Así será el clima en Bogotá y el resto del país este puente festivo, según Ideam: ¿habrá lluvias?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que entre el sábado 18 y el lunes 20 de julio se esperan lluvias en buena parte del territorio nacional debido al paso de una onda tropical y la interacción con otros sistemas atmosféricos. Quienes tengan previsto viajar durante el puente festivo del 20 de julio deberán tener en cuenta el pronóstico del tiempo emitido por el Ideam, que advierte un incremento de las lluvias en varias regiones del país durante los próximos cuatro días.

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De acuerdo con la entidad, las condiciones estarán influenciadas por el tránsito de la onda tropical número 27, un fenómeno que favorecerá la formación de nubosidad y aumentará la probabilidad de lluvias y chubascos, principalmente en sectores del occidente y norte de las regiones Andina y Pacífica. El informe señala que el domingo 19 de julio será la jornada con "mayores acumulados de lluvia del periodo, con énfasis en el occidente y suroccidente del territorio nacional".

Además de las lluvias, el Ideam indicó que en la región Caribe persistirán "vientos Alisios moderados a fuertes (20 a 30 nudos), lo que incrementará el oleaje frente a los departamentos de Magdalena y La Guajira". En otras zonas del país los vientos serán más moderados, aunque el lunes podrían registrarse velocidades cercanas a los 32 kilómetros por hora en sectores del valle del Magdalena Medio y el sureste de Antioquia. Para la capital del país, el Ideam prevé "condiciones entre parcial y mayormente nubladas, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas durante las tardes y noches. Las precipitaciones se esperan los días sábado y domingo".



Así será el clima en Bogotá y el resto del país este puente festivo

Clima para el sábado 18 de julio

Para el sábado 18 de julio el Ideam prevé un aumento tanto en la cobertura como en la intensidad de las precipitaciones, especialmente durante la madrugada y la tarde. Las lluvias serán más frecuentes en el occidente de Antioquia, el centro y norte de Chocó, el sur de Córdoba y las zonas montañosas del norte de la región Andina. En la región Pacífica se esperan precipitaciones generalizadas, mientras que en la Orinoquía y la Amazonía continuarán las lluvias de moderada a fuerte intensidad. Ese mismo día también podrían registrarse lluvias importantes en sectores de Magdalena, principalmente cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en el norte de Amazonas, Guainía y el piedemonte de Meta y Casanare.



Clima para el domingo 19 de julio

El pronóstico indica que el domingo 19 de julio concentrará las mayores precipitaciones del puente festivo. Las lluvias más importantes se esperan sobre el occidente del país, especialmente en el litoral del Chocó, Valle del Cauca, Cauca, el occidente de Antioquia y el sur de Córdoba. También existe probabilidad de lluvias en Risaralda, Caldas, Quindío, Sucre, Bolívar y sectores del occidente de Santander. En la Orinoquía continuarán las precipitaciones sobre el piedemonte de Arauca y el oriente de Vichada, mientras que en la Amazonía se mantendrán las lluvias en diferentes sectores. Aunque aumentará la nubosidad, el Ideam explicó que algunos departamentos del Caribe como Cesar, Magdalena, Sucre y Bolívar podrían seguir registrando una sensación térmica elevada debido a la combinación de altas temperaturas durante el día y altos niveles de humedad.



Clima para el lunes festivo 20 de julio

Para el lunes 20 de julio, día en el que se conmemora la Independencia de Colombia, el pronóstico mantiene la presencia de lluvias en buena parte del territorio nacional. Los mayores acumulados se esperan nuevamente en el occidente de Antioquia, el centro y sur de Chocó, el sur de Córdoba, el sur de Bolívar y el occidente de Caquetá. También podrían presentarse lluvias en sectores del Urabá antioqueño, el Bajo Cauca, Santander, el Eje Cafetero, Cundinamarca, Boyacá, Meta y el piedemonte de Casanare. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina las lluvias también continuarán durante el lunes, mientras que en Tolima, Huila y zonas del valle del Magdalena seguirán registrándose temperaturas altas acompañadas de posibilidad de precipitaciones en horas de la tarde.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co