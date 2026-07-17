¿Habrá ciclovía en Bogotá este 20 de julio? IDRD anunció cierres parciales por desfiles

La tradicional jornada de Ciclovía de este lunes festivo 20 de julio tendrá importantes modificaciones por dos eventos de carácter nacional que coinciden: la instalación del Congreso de la República para el periodo legislativo 2026-2030 y el desfile militar del Día de la Independencia. Así lo confirmó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) por medio de un comunicado en el que indicó que algunos tramos estarán cerrados de manera temporal, mientras que el resto de la red continuará habilitado para los usuarios. Por lo que, quienes acostumbran salir a caminar, montar bicicleta, correr o patinar durante la Ciclovía del domingo y los días festivos deberán tener en cuenta estos cambios.

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Y es que aunque habrá restricciones en sectores específicos, la entidad aclaró que la Ciclovía sí funcionará en el horario acostumbrado, es decir, desde las 7:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., por lo que la mayoría de los recorridos seguirán disponibles para los ciudadanos. El objetivo de estos ajustes, de acuerdo con el instituto que regula estas actividades en la capital, es permitir el desarrollo de los actos oficiales y garantizar la movilidad de las caravanas de seguridad, los organismos de emergencia y los equipos logísticos que participarán en ambas actividades.



Los tramos de la Ciclovía que estarán cerrados este 20 de julio

Las principales restricciones estarán concentradas en el centro histórico de Bogotá, donde se realizará la ceremonia de instalación del nuevo Congreso de la República. Según el IDRD, durante la jornada no habrá operación de la Ciclovía en los siguientes corredores:



Carrera 7 entre la calle 26 y la calle 10.

Calle 10 entre la carrera 7 y la carrera 6.

Carrera 6 entre la calle 10 y la calle 6B.

Calle 6B entre la carrera 7 y la carrera 6.

Carrera 7 entre la calle 6B y la calle 12 Sur.

Carrera 6 entre la calle 12 Sur y la calle 22 Sur (avenida Primero de Mayo).

Estos cierres permitirán el desplazamiento de los esquemas de seguridad y facilitarán el acceso de las autoridades y los invitados a los actos protocolarios que se desarrollarán en el Congreso de la República. Las personas que normalmente utilizan estos corredores deberán planear rutas alternas o desplazarse hacia otros sectores donde la Ciclovía continuará operando con normalidad.

Además de las restricciones en el centro de la ciudad, el IDRD confirmó un cierre temporal en el sur de Bogotá debido al desfile militar y policial programado para el lunes festivo. En este caso, la suspensión de la Ciclovía se realizará sobre la avenida Boyacá, en el tramo comprendido entre la Iglesia Santo Tomás de Aquino y la calle 44 Sur, a la altura del puente de La Sevillana y la Autopista Sur. Este corredor hace parte del recorrido previsto para el desfile conmemorativo del Día de la Independencia, evento en el que participarán integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.



El resto de la Ciclovía funcionará con normalidad

Pese a estos cierres, el IDRD indicó que la programación habitual de la Ciclovía se mantendrá en los demás corredores habilitados de la ciudad. Esto significa que los usuarios podrán seguir utilizando las rutas que no hacen parte de las restricciones para realizar actividades recreativas y deportivas como montar bicicleta, caminar, correr, patinar, hacer actividad física al aire libre o simplemente compartir en familia durante la jornada. La entidad recomienda también revisar previamente cuáles serán los corredores habilitados, evitar dirigirse a tramos con suspensiones y seguir las indicaciones del personal.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co