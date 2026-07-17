Lo que se sabe sobre el hallazgo del cuerpo de un profesor en Ibagué: olor alertó a la comunidad

Las autoridades en Tolima informaron en las últimas horas el hallazgo sin vida de un profesor, identificado como Carlos Evelio García, al interior de una vivienda del barrio Ciudadela Simón Bolívar, comuna 8, municipio de Ibagué. Vecinos de la comunidad alertaron a la Policía luego de reportar fuertes olores que provenían de la casa donde se encontraba el docente, por lo que, con acompañamiento del Cuerpo de Bomberos de la ciudad ingresaron al lugar y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía hizo el respectivo levantamiento, además de iniciar con las investigaciones correspondientes para determinar qué fue lo que sucedió con él.

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Noticias Caracol tuvo acceso al informe oficial de la Policía Metropolitana de Ibagué tras el hallazgo del cadáver del docente: “Frente al hallazgo sin vida del señor Carlos Evelio García, de aproximadamente 63 años de edad, tras un llamado de la comunidad, unidades de la Policía y de Bomberos hicieron presencia en una residencia, donde vecinos manifestaron que desde hacía varios días no observaban al ciudadano salir del inmueble y que del lugar emanaba un fuerte olor. Los actos urgentes e inspección técnica al cadáver fueron asumidos por el CTI, quienes adelanta las investigaciones para establecer las circunstancias de este hecho”.



El cuerpo sin vida fue trasladado a Medicina Legal para que se determine las causas de la muerte del profesor, quien trabajó como docente de la Escuela Normal Superior.

De acuerdo con el medio regional Ondas de Ibagué, las autoridades se encuentran buscando a los familiares del maestro para que reclamen el cuerpo sin vida.



¿Cómo funciona la entrega de cadáveres en Medicina Legal?

Cuando una persona fallece y su cuerpo es trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia, un familiar o la persona legalmente autorizada debe realizar un trámite para reclamarlo. El proceso inicia una vez las autoridades competentes han autorizado la entrega del cadáver.



La persona interesada debe presentarse personalmente en la sede de Medicina Legal donde se encuentre el cuerpo. Allí deberá acreditar su identidad mediante un documento oficial y presentar la autorización u orden de entrega expedida por la autoridad competente, generalmente el fiscal que conoce el caso.



Además, debe aportar la documentación requerida, que puede incluir la orden de entrega, el acta u oficio correspondiente expedido por la Fiscalía y su documento de identidad. Una vez verificados los documentos, suscribirá el acta de entrega del cadáver.

Posteriormente, el cuerpo será entregado a la funeraria designada por la persona autorizada o, en algunos casos, directamente al reclamante, siempre que las condiciones del cadáver lo permitan y la normativa aplicable así lo contemple.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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