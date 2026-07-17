Hombre retuvo con cuchillo a una mujer mientras intentaba robar en plena vía en Puente Aranda

Este viernes viernes 17 de julio, un hombre fue capturado luego de intentar cometer un robo en Puente Aranda, en Bogotá, y de retener a una mujer con un cuchillo. Los hechos ocurrieron pasadas las 4:00 de la tarde en la Carrera 68 con Calle 17, cuando un grupo de personas, que estaba esperando un bus de servicio público, presenció el intento de robo de un hombre.

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El sujeto, al parecer, al sentirse acorralado por la comunidad retuvo a una mujer empleando un cuchillo. "La Policía Nacional se permite informar que gracias a la oportuna reacción de nuestros uniformados logramos la captura de un hombre señalado de intentar hurtar a un transeúnte utilizando un arma cortopunzante en el barrio Puente Aranda", explicó el teniente coronel Óscar Campaña, oficial de guarnición Policía Metropolitana de Bogotá.

"Este habitante en condición de calle, al notar la presencia policial, tomó a una mujer, pero la pronta acción de la patrulla permitió salvaguardar la integridad de la ciudadana y reducir al presunto delincuente. La mujer de manera inmediata fue trasladada con el fin de corroborar su estado de salud y no reviste ningún tipo de lesión. Por su parte, el presunto delincuente fue puesto a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de hurto", agregó el uniformado.

#Bogotá | En la localidad de Puente Aranda, las autoridades capturaron a un sujeto que amenazó con un arma cortopunzante a una mujer en plena vía pública. Le contamos los detalles del caso. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/k9EoTRT9Xn pic.twitter.com/zxdJztsgbg — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 17, 2026