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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Hombre retuvo con cuchillo a una mujer mientras intentaba robar en plena vía en Puente Aranda

Hombre retuvo con cuchillo a una mujer mientras intentaba robar en plena vía en Puente Aranda

Las autoridades lograron detener a un hombre que intentó un robo en plena calle y retuvo a una mujer durante varios minutos empleando un cuchillo.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Hombre retuvo con cuchillo a una mujer mientras intentaba robar en plena vía en Puente Aranda
Policía/Redes sociales

Este viernes viernes 17 de julio, un hombre fue capturado luego de intentar cometer un robo en Puente Aranda, en Bogotá, y de retener a una mujer con un cuchillo. Los hechos ocurrieron pasadas las 4:00 de la tarde en la Carrera 68 con Calle 17, cuando un grupo de personas, que estaba esperando un bus de servicio público, presenció el intento de robo de un hombre.

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El sujeto, al parecer, al sentirse acorralado por la comunidad retuvo a una mujer empleando un cuchillo. "La Policía Nacional se permite informar que gracias a la oportuna reacción de nuestros uniformados logramos la captura de un hombre señalado de intentar hurtar a un transeúnte utilizando un arma cortopunzante en el barrio Puente Aranda", explicó el teniente coronel Óscar Campaña, oficial de guarnición Policía Metropolitana de Bogotá.

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"Este habitante en condición de calle, al notar la presencia policial, tomó a una mujer, pero la pronta acción de la patrulla permitió salvaguardar la integridad de la ciudadana y reducir al presunto delincuente. La mujer de manera inmediata fue trasladada con el fin de corroborar su estado de salud y no reviste ningún tipo de lesión. Por su parte, el presunto delincuente fue puesto a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de hurto", agregó el uniformado.

MATEO MEDINA ESCOBAR
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