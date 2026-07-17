¿Lo sintió? Temblor sacudió a Colombia en la tarde de este 17 de julio: epicentro

El Servicio Geológico Colombiano informó de un nuevo sismo ocurrido a las 3:59 de la tarde este viernes 17 de julio de 2026 en Cundinamarca. El movimiento telúrico, que alcanzó una magnitud de 3,2, tuvo como epicentro una zona cercana al municipio de Cucunubá y se produjo a una profundidad de 151 kilómetros.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El SGC señaló que los municipios más cercanos al epicentro fueron Cucunubá, ubicado aproximadamente a 7 kilómetros del punto de origen del sismo; Lenguazaque, a unos 8 kilómetros; y Chocontá, a cerca de 10 kilómetros. La entidad invitó a la ciudadanía a reportar si sintió el sismo a través del formulario "Sismo Sentido", una herramienta que recopila información suministrada por la población para complementar el análisis de cada evento.

¿Por qué la mayoría de temblores no causan desastres?

A pesar de la alta frecuencia de los sismos en Colombia, la gran mayoría de ellos no representan un peligro extremo para la población debido a tres factores clave:



Gran profundidad: los hipocentros (el punto de origen del sismo) se localizan por lo general a unos 150 kilómetros de profundidad .

los hipocentros (el punto de origen del sismo) se localizan por lo general a unos . Pérdida de energía: al tener un origen tan profundo, las ondas sísmicas deben recorrer una gran distancia antes de tocar la superficie. En ese trayecto, pierden la mayor parte de su fuerza y energía .

al tener un origen tan profundo, las ondas sísmicas deben recorrer una gran distancia antes de tocar la superficie. En ese trayecto, . Magnitudes moderadas: la mayoría de los eventos diarios registran magnitudes bajas a moderadas, lo que resulta en una intensidad percibida muy leve.

Dato a tener en cuenta: Aunque la mayoría de los temblores son inofensivos, la historia registra eventos con magnitudes superiores a 6.0 que sí han llegado a causar daños estructurales en poblaciones como Santander, donde se encuentra el nido sísmico de Bucaramanga. Por ello, la prevención y el monitoreo constante del Servicio Geológico Colombiano siguen siendo fundamentales para la región.

Publicidad

Hasta el momento las autoridades no informan sobre personas lesionadas ni daños materiales asociados al movimiento telúrico. Las autoridades continúan con el monitoreo del evento mientras los organismos de gestión del riesgo verifican si existen reportes desde los municipios donde el sismo pudo sentirse.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

Publicidad

Las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir estas medidas de prevención y protección durante un sismo:

Antes de un sismo

Identifique zonas seguras dentro de su vivienda o lugar de trabajo.

Tenga listo un kit de emergencias con agua, linterna, radio, medicamentos y documentos importantes.

Defina rutas de evacuación y puntos de encuentro con su familia.

Durante un sismo

Mantenga la calma y protéjase debajo de una mesa resistente o junto a columnas estructurales.

Aléjese de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

No use ascensores.

Si está en la calle, ubíquese lejos de postes, cables y fachadas.

Si conduce, detenga el vehículo en un lugar seguro y permanezca dentro de él.

Después del sismo

Revise posibles daños en la vivienda.

Evacúe si hay riesgo estructural.

Esté atento únicamente a la información oficial de organismos de emergencia.

Prepárese para posibles réplicas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co