Prográmese, TransMilenio anunció cambios en rutas y desvíos por desfile del 20 de julio en Bogotá

TransMilenio anunció que, por los preparativos y la realización del desfile militar y policial de este 20 de julio, habrá modificaciones temporales en la operación de las rutas en el sur de Bogotá. La empresa confirmó la suspensión de algunas rutas alimentadoras y desvíos en decenas de servicios zonales debido a los cierres viales sobre la avenida Villavicencio, donde por primera vez se desarrollará este evento con motivo del Día de la Independencia. De hecho, el recorrido autorizado se desarrollará sobre la avenida Villavicencio, entre la Autopista Sur y la carrera 22B, un corredor por el que habitualmente circulan diferentes servicios de TransMiZonal.

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Como consecuencia de los cierres viales necesarios para el montaje, el ensayo y el desarrollo del desfile, TransMilenio implementará ajustes en su operación. Entre las medidas anunciadas se encuentran la suspensión temporal de rutas alimentadoras y desvíos para varias rutas zonales que circulan por este sector de la ciudad. La empresa indicó que estos cambios buscan mantener la prestación del servicio mientras avanzan las actividades programadas por las autoridades para la celebración del 20 de Julio.



Las rutas de TransMilenio que dejarán de operar temporalmente

Los cambios comenzarán durante el ensayo general del desfile y continuarán el día del evento. Los horarios establecidos son:



Sábado 18 de julio: desde las 8:00 p. m. hasta las 3:00 a. m.

desde las 8:00 p. m. hasta las 3:00 a. m. Lunes 20 de julio: entre las 12:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Durante esos periodos dejarán de prestar servicio cinco rutas alimentadoras.



Portal Tunal

6-1 Candelaria.

6-1C Casa Linda.

6-3 Sierra Morena.

H625 Potosí.

Estación General Santander

H604 Santo Domingo.

TransMilenio aclaró que las demás rutas alimentadoras continuarán operando normalmente. Sin embargo, algunas deberán realizar maniobras de contraflujo sobre la carrera 22B durante el embarque de las tropas que participarán en el desfile.



Más de 30 rutas zonales tendrán modificaciones en sus recorridos

Además de las rutas alimentadoras, la empresa confirmó que 36 rutas de TransMiZonal modificarán temporalmente sus trayectos mientras permanezcan los cierres sobre la avenida Villavicencio. "Los recorridos alternos utilizarán la autopista Sur y la avenida Boyacá; algunas rutas circularán también por la carrera 72, la carrera 73, la diagonal 70 Sur, la calle 64 Sur y la diagonal 62 Sur", indicó la Alcaldía de Bogotá. Las rutas con cambios son:



143 Compartir – Germania.

271 Gran Granada – Lomas.

621 Bachué – Santo Domingo.

DH209 Villa Teresita – Galicia.

GH547 Bosa San Diego – Centro.

GH521 San Bernardino – Usme Chiguaza.

GH530 Metrovivienda – Fiscala Alta.

HA600 Jerusalén – Chapinero.

HA601 Perdomo – Chapinero.

HA605 Arborizadora Alta – Polo.

HA617 Perdomo – Centro.

HA620 La Estancia – San Diego.

HB609 Arborizadora Alta – Unicentro.

HC612 San Joaquín – Villa María.

HD607 Arborizadora Alta – Morato.

HD630 Arborizadora Alta – Morato.

T163 Perdomo – Calle 222.

HF603 Santo Domingo – Corabastos.

HF615 Arborizadora Alta – Estación Biblioteca Tintal.

HG712 Alfonso López – Bosa La Estación.

HH632 Estación General Santander – Villa Gloria.

HH639 Arborizadora Alta – Villa Mayor.

HK627 Alpes – Salitre.

HK629 Potosí – Fontibón Centro.

HK635 Arborizadora Alta – Montevideo.

HL602 Galicia – Los Laches.

HL613 Perdomo – Horacio Orjuela.

KH318 Fontibón Brisas – El Uval.

KH327 Puente Grande – Acacias.

LG816 Doña Liliana – Madelena.

P24 San Blas – Bosa San José.

P39 Arabia – Zona Franca.

P44 Bosa Santa Fe – Arabia.

SE14 Diana Turbay Cultivos – Engativá Centro.

T25 Potosí – Terminal del Norte.

T163 Perdomo – Calle 222.

Las modificaciones estarán vigentes únicamente mientras permanezcan las restricciones de movilidad asociadas al desfile y sus actividades previas. Además, la Policía de Tránsito estará presente en los puntos donde se implementarán los cierres y controles de movilidad, mientras que la Secretaría Distrital de Movilidad acompañará las maniobras de ingreso y salida de los servicios que operan desde el Portal Tunal, además de supervisar los contraflujos autorizados. Por su parte, TransMilenio desplegará personal operativo en los sectores intervenidos y realizará seguimiento permanente desde su Centro de Control para atender cualquier novedad que pueda presentarse durante la jornada.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co