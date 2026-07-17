Desfiles del 20 de Julio en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla: recorridos, horarios y cierres

Cada 20 de julio Colombia conmemora el aniversario del Grito de Independencia con los tradicionales desfiles militares y policiales que se llevan a cabo en distintas ciudades del país. Para este 2026, autoridades en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla ya definieron los recorridos, horarios y medidas de movilidad que se implementarán durante la jornada de este lunes. En el caso de Bogotá, el desfile se trasladará por primera vez a la localidad de Ciudad Bolivar. Para Medellín, Cali y Barranquilla también anunciaron que en sus eventos participarán miles de integrantes del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y otros organismos de apoyo.



Así será el desfile del 20 de julio en Bogotá

La capital del país cambiará este año el lugar habitual del desfile. En esta ocasión, el evento se realizará en la localidad de Ciudad Bolívar y tendrá como escenario principal la avenida Ciudad de Villavicencio. El recorrido dará inicio a las 9:00 de la mañana y avanzará desde la transversal 71C, frente al centro comercial Gran Plaza El Ensueño, hasta la carrera 23C, cerca de la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar y del barrio Casa Linda. Durante el trayecto pasarán por sectores como:



El Perdomo.

Madelena.

El Ensueño.

Candelaria La Nueva.

Casa Linda.

Las autoridades recomendaron utilizar TransMilenio para llegar al lugar, debido a las restricciones de movilidad que estarán vigentes durante gran parte del día. Entre los cierres anunciados se encuentran:



Avenida Villavicencio entre la Autopista Sur y la avenida Boyacá, en ambos sentidos.

Avenida Gaitán Cortés entre la avenida Boyacá y la calle 68F Sur.

Calzada lenta de la avenida Boyacá, sentido norte-sur, entre la diagonal 52 Sur y la carrera 24.

Estas restricciones estarán vigentes desde la medianoche hasta aproximadamente las 4:00 de la tarde del lunes 20 de julio. Además, durante la noche del sábado 18 de julio y la madrugada del domingo 19 se realizarán cierres parciales por los ensayos del desfile. Además, en materia de transporte, algunas rutas alimentadoras del Portal Tunal y varias rutas TransMiZonales suspenderán temporalmente su operación o modificarán sus recorridos mientras se desarrolla el evento.



Medellín realizará un desfile entre el aeroparque Juan Pablo II y los Pies Descalzos

En Medellín, el desfile iniciará a las 7:00 de la mañana y recorrerá cerca de 4,1 kilómetros. La Alcaldía de Medellín indicó que el trayecto comenzará en el aeroparque Juan Pablo II y finalizará en el Parque de los Pies Descalzos, atravesando algunos de los principales corredores de la ciudad; además, según indicaron las autoridades, el acto protocolario "contará con la presencia del presidente electo, Abelardo de la Espriella". En la actividad participarán alrededor de 5.000 integrantes de:



Ejército Nacional.

Armada Nacional.

Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Policía Nacional.

Cuerpo Oficial de Bomberos.

Organismos de socorro.

Veteranos de la Fuerza Pública.

Para facilitar el desarrollo del desfile, la Secretaría de Movilidad implementará cierres entre las 7:00 a. m. y las 10:30 a. m. Las restricciones afectarán principalmente:



Carrera 70

Avenida Bolivariana

Avenida San Juan

Carrera 58.

Las autoridades recomendaron salir con anticipación, utilizar el transporte público y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito que estarán distribuidos a lo largo del recorrido.



Cali celebrará el 20 de Julio con desfile sobre la avenida Sexta

En la capital del Valle del Cauca, el desfile comenzará a las 10:00 de la mañana y se extenderá hasta aproximadamente la 1:00 de la tarde. El recorrido iniciará en la Plazoleta Jairo Varela, sobre la avenida Cuarta Norte, y continuará por la avenida Sexta hasta llegar al sector del puente de Chipichape. Según la Alcaldía, en la jornada participarán más de 1.200 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Además, las autoridades informaron que habrá acompañamiento institucional y operativo para facilitar el desarrollo de la actividad y garantizar la movilidad en los sectores cercanos al recorrido.



Barranquilla tendrá desfile militar en la avenida del Río

Barranquilla volverá a realizar este año el desfile sobre la avenida del Río - Gran Malecón, donde se espera la participación de más de 1.600 uniformados. El evento comenzará a las 5:00 de la tarde y avanzará desde el sector Nativo, ubicado a la altura del skatepark, hasta Puerta de Oro. Durante el recorrido desfilarán integrantes del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y los Veteranos y profesionales de reserva. Por otro lado, las autoridades distritales informaron que el ingreso será únicamente peatonal y los únicos accesos habilitados serán:



Calle 72.

Calle 78.

Puerta de Oro.

La Alcaldía recomendó utilizar transporte público, llegar con suficiente tiempo, mantenerse hidratado y seguir las instrucciones del personal de seguridad y tránsito. El desfile militar y policial hace parte de los actos oficiales con los que el país recuerda el inicio del proceso de Independencia ocurrido el 20 de julio de 1810. Cada año, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional realizan este recorrido para presentar algunas de sus capacidades operativas y rendir homenaje a quienes integran estas instituciones. Para la conmemoración de este año de los 216 años de la Independencia, las principales ciudades del país tendrán eventos abiertos al público, acompañados de operativos especiales de seguridad, planes de movilidad y cierres temporales en las vías donde se desarrollarán los desfiles.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co