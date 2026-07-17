Banda criminal 'Los Seguros' fue desarticulada: habrían usado hotel abandonado para torturas

Este viernes la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá dieron detalles sobre un operativo que dio con la captura de 12 personas y la desarticulación de una banda delicuencial llamada 'Los Seguros'. Las autoridades de la capital indicaron que este grupo se dedicaba al tráfico de estupefacientes y a la tortura de víctimas y cómplices.

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“Una vez más queda demostrado cómo la droga es una de las amenazas más grandes de la ciudad. Golpear la droga es desinflar la extorsión, el homicido, el hurto, la trata de personas. Es desinflar la instrumentalización de la economía ilícita.”, aseguró el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo.

¿Cómo fue la desarticulación de la banda criminal 'Los Seguros'?

De acuerdo con la información compartida por las autoridades de la capital colombiana, la Policía Nacional, a través de la Sección de Inteligencia Policial (SIPOL), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura por orden judicial de 12 integrantes. Estas capturas se dieron en las ciudades de Bogotá, Cúcuta y el departamento de Guainía.



"La investigación, que se extendió durante un año y contó con labores de agente encubierto, vigilancias e interceptaciones de comunicaciones, se logró identificar como cabecilla de la organización a alias Marcela, conocida también como 'La Madre', quien registra antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes", aseguraron en un comunicado. Las autoridades también aseguraron que el grupo delincuencial tenía como lugar principal para su operación el sector del Siete de Agosto, en Bogotá.

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"Como segundo al mando fue capturado su hijo, alias Millos, señalado de coordinar las actividades ilícitas de la estructura junto con 'Pancho' y 'Alejandro'. Según el material probatorio recaudado, algunos integrantes de esta organización habrían ejercido actos de violencia y tortura contra personas que intentaban abandonar el grupo, utilizando elementos como ácido, machetes y mangueras para intimidarlas y mantener el control interno de la estructura criminal", añadieron.

Otros de los capturados fueron identificados como coordinadores alias Pancho, 'La Peliroja', 'Alejandro' y 'Rubén'. "Alias La Peliroja sería la encargada de administrar el dinero producto de la actividad criminal. Entre los presuntos expendedores fueron capturados alias Julieth, 'Jhonatan', 'La Crespa', 'Karen', 'El Veneco' y 'Nariz'", explicaron las autoridades, agregando que la organización obtendría 2,5 millones de pesos diarios por la comercialización ilegal de varias sustancias. Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.



¿Cuál es el hotel abandonado en el que habrían ocurrido las torturas?

En la información compartida por las autoridades también contaron que un hotel abandonado habría sido empleado para realizar torturas. "Fue intervenido el hotel La Rosa Dorada, inmueble que se encontraba en estado de abandono y que, presuntamente, era utilizado como centro de acopio y almacenamiento de sustancias estupefacientes. Asimismo, las autoridades establecieron que en este lugar también habrían sido torturadas personas vinculadas con la organización", relataron.

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Las autoridades anunciaron que un juez de la República impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario a los 12 procesados. Por último, indicaron que un gastrobar también era parte de la operación delictiva, ya que "presuntamente funcionaba como punto de recolección del dinero producto de las ventas ilícitas (...) Como resultado de los procedimientos fueron incautados ocho teléfonos celulares, un DVR, una gramera, libros de contabilidad y registros de la actividad criminal, además de importantes cantidades de sustancias estupefacientes".