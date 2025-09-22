Así será el Pico y Placa en Medellín en la semana del 22 al 26 de septiembre: multas e implicaciones

Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá mantienen la aplicación del Pico y Placa con la rotación definida para el segundo semestre de 2025. Esta restricción, cuyo objetivo principal es mejorar la movilidad en la ciudad, rige en jornada continua, de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.

La actual rotación de dos dígitos por día, determinada mediante sorteo, se inició oficialmente el lunes 4 de agosto de 2025. Para la semana comprendida entre el 22 y el 26 de septiembre, el esquema se aplica de la siguiente forma, cubriendo tanto a carros particulares (según el último número de la placa) como a motos de 2 y 4 tiempos (según el primer dígito de la placa):



Lunes 22 de septiembre: Placas terminadas en 6 y 9.

Placas terminadas en 6 y 9. Martes 23 de septiembre: Placas terminadas en 5 y 7.

Placas terminadas en 5 y 7. Miércoles 24 de septiembre: Placas terminadas en 1 y 8.

Placas terminadas en 1 y 8. Jueves 25 de septiembre: Placas terminadas en 0 y 2.

Placas terminadas en 0 y 2. Viernes 26 de septiembre: Placas terminadas en 3 y 4.

Es fundamental destacar que la medida se aplica de manera uniforme en Medellín, así como en los nueve municipios que componen el Valle de Aburrá, incluyendo a Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa. No obstante, la restricción vehicular no se aplica durante los días festivos o los fines de semana.

Contexto de la norma y las implicaciones financieras

La medida abarca categorías vehiculares como automóviles, camionetas, camperos, motocarros y cuatriciclos, además de las motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores. En el caso de los vehículos de servicio público tipo taxi, la restricción opera bajo un esquema diferente: cada taxi tiene restricción un día cada dos semanas, de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. en días hábiles.

El incumplimiento de la restricción conlleva una sanción considerable, cuya fase sancionatoria se inició a partir del 11 de agosto de 2025. La multa equivale a 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), lo que en 2025 se traduce en $711.750, además de la inmovilización del vehículo.

Vías exentas y excepciones relevantes

Para garantizar la conexión regional, algunas vías estratégicas permanecen exentas de la restricción. Entre las principales vías exentas se encuentran el Sistema Vial del Río (Autopista Sur, Avenida Regional y Avenida Paralela), la Avenida Las Palmas en su totalidad, la Avenida 33 (en el tramo desde el río hasta Las Palmas), y La Iguaná. Es importante señalar que, dentro de Medellín, la medida no aplica en ninguno de sus corregimientos. Sin embargo, los conductores deben tener precaución, ya que en municipios vecinos como Bello e Itagüí, algunos tramos de la Autopista Norte, la Avenida Regional y la Autopista Sur sí están sujetos a la restricción, según decisiones autónomas de esas administraciones.

Respecto a las excepciones vehiculares, los vehículos de combustible eléctrico, híbrido y convertidos a Gas Natural Comprimido están exentos de la medida, buscando promover la movilidad sostenible. Además, las motocicletas destinadas a servicios de entrega de domicilios o mensajería también están exentas, aunque estas deben tramitar una solicitud de inscripción previa y contar con la documentación laboral que lo acredite.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL