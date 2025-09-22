En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESAPARICIÓN B KING
JORGE HERNANDO URIBE
PALESTINA
CARTA DE MADURO
LUISA AGUDELO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así será el Pico y Placa en Medellín en la semana del 22 al 26 de septiembre: multas e implicaciones

Así será el Pico y Placa en Medellín en la semana del 22 al 26 de septiembre: multas e implicaciones

La medida de restricción vehicular sigue operando de lunes a viernes con dos dígitos diarios, aplicando sanciones económicas a quienes incumplan la norma en Medellín y el área metropolitana.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de sept, 2025
Comparta en:
Pico y placa Medellín.
Pico y placa Medellín.
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad