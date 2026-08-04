Así ocurrió, minuto a minuto, el asesinato de reconocido dueño de exportadora en Envigado, Antioquia

A las 8:25 de la mañana del 3 de agosto, el empresario Julián Escobar Jiménez fue disparado en 24 oportunidades frente al mall Viva Las Palmas, en Envigado (Antioquia). Antes de su asesinato, Escobar había dejado a sus hijos en la guardería y luego se dispuso a hacer varias diligencias, hasta que lo que parecía un día corriente tuvo el final más abrupto para este hombre de 38 años de edad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Julián Escobar era reconocido por ser empresario aguacatero. Con esa actividad labró una fortuna que le otorgó ciertas comodidades a él y a su familia. El medio de comunicación El Colombiano tuvo acceso a los reportes judiciales que permiten reconstruir el paso a paso que tuvo Escobar hasta llegar al lugar donde más tarde su cuerpo reposaría inerte, ante la vista de transeúntes estupefactos; seguramente, la misma rutina de la que habrían tenido registro los criminales que perpetraron su asesinato.

Según los registros, el vehículo de los presuntos asesinos de Julián Escobar salió del municipio de Bello a las 5:30 de la mañana y transitó por varias zonas de Medellín, hasta que fue visto en la vía Las Palmas sobre las 7:00 a. m.. Todavía se investiga si estaban pendientes del recorrido de su objetivo o si habría otra persona implicada que siguiera sus movimientos.



El día del empresario inició cuando salió de su apartamento, en el barrio Terracina, en compañía de sus hijos, a quienes dejó en la guardería a las 6:30 a. m.. Luego empezó a hacer diligencias por su cuenta, conduciendo un vehículo Toyota TXL. A las 8:15 a. m. llegó al Viva Las Palmas y se estacionó alrededor de las 8:20 a. m.. En el centro comercial fue hacia uno de los cajeros bancarios para retirar dinero y volvió a su camioneta después de cuatro minutos.



La presencia del vehículo donde se movían los criminales ya había sido advertida

Publicidad

En ese corto lapso de espera, subraya El Colombiano, destacó la presencia de dos personas que estaban en un automóvil Renault Logan, que tenía placa falsificada y que estaba parqueado cerca del Toyota con una actitud "sospechosa", según detallan los testigos. Incluso, los vigilantes del establecimiento se acercaron al vehículo y supuestamente fueron intimidados por los pasajeros del carro con un arma de fuego, según consta en el registro de las autoridades. La situación fue reportada al cuadrante más cercano de la Policía.

En el momento en que Julián Escobar regresó a su camioneta, los dos sujetos del Logan descendieron del vehículo con cascos de motocicleta puestos para ocultar su identidad. Sin mediar palabra, le dispararon al empresario en varias partes de su cuerpo. Una vez completaron su cometido criminal, huyeron en el Logan y lo abandonaron a un kilómetro, por el sector de Sancho Paisa, con el motor todavía encendido y en medio del tráfico. Se sabe que los delincuentes abordaron un bus intermunicipal que cubría la ruta Medellín-El Retiro y se bajaron en la vereda Carrizales para seguir con su ruta de escape.



Los elementos clave sobre el asesinato del empresario

Al parecer, el empresario había sido citado en el centro comercial, pero esa versión no ha sido confirmada en su totalidad por las autoridades, que siguen investigando elementos clave como los videos de seguridad y los dos celulares de Escobar que llevaba consigo cuando fue acribillado. Otro elemento manejado en la investigación es que los presuntos sicarios harían parte de grupos criminales de Bello. No hay versiones que apunten a la razón de su asesinato. Solo se sabe que Julián Escobar es fundador de una exportadora de aguacate hass, llamada Coltrópicos, que tuvo su origen en 2021, en el municipio de Guarne.

Publicidad

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co