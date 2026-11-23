Hacia las 7 de la mañana de este lunes 23 de noviembre fue atacada con explosivos la estación de Policía de Curimaní, Cesar, municipio ubicado a dos horas de Valledupar. Al parecer, el atentado fue perpetrado con drones.

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Habitantes de Curumaní mostraron videos en redes sociales en los cuales se ven drones volando por la zona. "Le están dando con drones a la estación de Policía de Curumaní. Véalo arriba", indicó uno de los ciudadanos. Posteriormente, sonó una explosión mientras las personas comienzan a resguardarse.



Desde la Gobernación del Cesar rechazaron el ataque con drones contra la estación de Policía de Curumaní. "El Secretario de Gobierno del Cesar ya va en camino a Curumaní con la Fuerza Pública para respaldar a la Policía, verificar la situación en territorio y tomar medidas inmediatas", detallaron. También manifestaron que en el departamento "no nos arrodillamos ante el terrorismo. Hay presencia institucional y respuesta inmediata".



Atención: A esta hora atacan con drones la estación de policía de Curumaní, en el Cesar. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/7dP6F9CbhQ — Ricardo Ospina (@ricarospina) November 23, 2026

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El ataque en Curumaní ocurre un día después del atentado con explosivos contra las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial N.° 2, ubicado en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. En los hechos murió un soldado y otros 12 militares resultaron heridos.

Además, este mismo lunes en la madrugada se registró otro ataque con drones contra el Departamento de Policía de Norte de Santander, ubicado en una zona residencial de Cúcuta. El atentado afectó a una vivienda y un hotel además de los alojamientos y la zona administrativa del comando policial.

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